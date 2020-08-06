В Ставропольском крае прокуратура помогла сироте получить квартиру

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ипатовского района Ставропольского края провела проверку по обращению местного жителя, относящегося к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о нарушении его жилищных прав.

Установлено, что заявитель в несовершеннолетнем возрасте остался без родительского попечения и состоял в списке граждан, подлежащих обеспечению помещениями из специализированного жилищного фонда Ставропольского края.

Однако по достижении 18-летнего возраста жилое помещение ему не предоставили.

В целях восстановления нарушенных прав сироты прокурор района обратился в суд с иском к министерству имущественных отношений Ставропольского края о предоставлении заявителю жилого помещения.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

Благодаря вмешательству прокуратуры права сироты восстановлены, ему предоставлена благоустроенная квартира.

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