Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала первым послом федерального проекта «Спорт – норма жизни»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 6 августа, в Министерстве спорта Российской Федерации глава ведомства Олег Матыцин и двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева дали старт программе «Звезда «Спорт – норма жизни». Прославленная фигуристка стала первым послом федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

«Мне радостно дать старт новому направлению федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», – отметил Олег Матыцин. – И я рад, что первым послом проекта стала наша знаменитая спортсменка, очаровательная девушка, двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева, – Самое главное – она любит спорт и активный образ жизни, дарит людям возможность наслаждаться спортом. Женя сегодня пришла со своей мамой – это вдвойне ценно. Я уверен, что спорт должен быть частью воспитания в семье. Семейные ценности должны быть основой развития нашей великой страны».

«Я очень рада находиться сегодня здесь, – сказала Евгения Медведева. – Сейчас Министр сказал очень правильную фразу: «Спорт – это то, что бережёт семейные ценности». Давайте вспомним, что спорт объединяет многие семьи, в некоторых он даже передаётся из поколения в поколение. Я рада быть первой, кто будет представлять это движение, это просто потрясающий федеральный проект. Я думаю, что совсем скоро многие будут заниматься спортом ежедневно, каждый из нас будет беречь своё здоровье – это очень важно. Спорт делает нас счастливыми. Любая физическая активность, не только фигурное катание, – это здорово».

Евгения Медведева провела на поле Минспорта России утреннюю зарядку, в которой приняли участие более ста человек – и дети, и взрослые. Фигуристка поделилась своими любимыми упражнениями, утренней зарядкой, а также показала несколько упражнений, которые она включает в свою разминку перед выходом на лёд.

Кроме того, для участников мероприятия работали оригинальные фотозоны и были доступны разнообразные зоны физической активности. После зарядки Евгения Медведева сфотографировалась со всеми желающими и подписала персональные автограф-карты.

Задача проекта «Спорт – норма жизни» – к 2030 году довести количество регулярно занимающихся спортом людей до 70% от всего населения страны. Для достижения этой цели реализуется комплексная работа по улучшению спортивной инфраструктуры и развитию массового спорта в стране. Так, в рамках проекта в России проводится множество массовых спортивных мероприятий, таких как: «Лыжня России», «Кросс нации», «Оранжевый мяч» и многие другие.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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