Source: Russia Federal Space

Главкосмос. Индийские космонавты чувствуют себя хорошо и продолжают тренировки – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

Новости

#Главкосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#ISRO

06.08.2020 17:49

Индийские космонавты чувствуют себя хорошо и продолжают тренировки

Индийские космонавты проходят подготовку в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина по элементам программы общекосмической подготовки и по системам транспортного пилотируемого корабля «Союз МС». Завершение их подготовки в ЦПК намечено на первый квартал 2021 года. Контракт на подготовку индийских космонавтов между Главкосмосом и Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований был подписан 27 июня 2019 года. 10 февраля 2020 года ЦПК приступил к плановой подготовке индийских кандидатов в космонавты.

Весь процесс подготовки и тренировок проходит на территории России и включает в себя ряд необходимых для будущих космонавтов элементов. Среди регулярных элементов их подготовки — медицинская и физическая подготовка, изучение русского языка (как одного из основных международных языков общения в космосе), изучение конструкции, компоновки и систем пилотируемого космического корабля «Союз». Состояние их здоровья контролируется ежедневно, один раз три месяца высокопрофессиональные врачи ЦПК проводят их тщательное медицинское обследование.

К настоящему моменту индийские космонавты отработали тренировки по действиям экипажа в случае нештатной посадки: в лесисто-болотистой местности зимой (завершено в феврале 2020 года), на водную поверхность (завершено в июне 2020 года); в степи летом (завершено в июле 2020 года). В июне 2020 года все индийские космонавты прошли подготовку в условиях кратковременной невесомости, воспроизводимых на борту самолета-лаборатории Ил-76МДК, а в июле их подготовили к подъему на борт вертолета при эвакуации с места приземления спускаемого аппарата.

Программа подготовки индийских космонавтов включает в себя тренировки на центрифуге и в барокамере ЦПК, чтобы подготовить организм к перенесению факторов космического полета (перегрузки, гипоксия и перепады давления). Эти тренировки запланированы к проведению в ближайшее время. Инструкторы центра высоко оценивают старание и мотивацию индийских космонавтов. Они также подчеркивают их очень серьезное и профессиональное отношение к обучению. Все четверо индийских космонавтов чувствуют себя хорошо и настроены на дальнейшее продолжение тренировок.

Новости

Сообщить об ошибке в тексте

Фрагмент текста с ошибкой:

✖ ОтменитьОтправить ➤

При обнаружении ошибки в тексте Вы можете оповестить нас о ней. Для этого нужно выделить мышкой часть текста с ошибкой и нажать комбинацию клавиш “Ctrl+Enter”.

↑

MIL OSI