Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудила роль женщин в становлении здорового общества с руководителями женских общественных организаций Рязанской области.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Ирина Петина ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области провела встречу с руководителей женских общественных организаций региона.

В мероприятии также приняли участие министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина и Председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина.

На встрече обсуждались меры государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на улучшение положения женщин, семьи и детей.

Первоочередная задача общества и государства – не оставлять женщину один на один со своими проблемами, каких бы сфер ее жизни они ни касались

Участники встречи рассмотрели роль женщин в становлении здорового общества, способы повышения эффективности государственных мер и вопросы развития частной инициативы в интересах женщин.

В ходе мероприятия произошел обмен опытом деятельности женских организаций, были сформулированы актуальные проблемы женского сообщества и пути их решения.

«Первоочередная задача общества и государства – не оставлять женщину один на один со своими проблемами, каких бы сфер ее жизни они ни касались: здоровья, семьи, детей, образования, работы, общественных отношений», — подчеркнула Ирина Петина.

Особое внимание участниками было уделено вопросам сохранения и поддержания женского здоровья, в отсутствие которого, как отметила Наталья Гришина, женщина не способна выполнять свои многочисленные социально значимые функции.

По итогам встречи ее участники пришли к выводу о необходимости создания и активного функционирования женского сообщества, состоящего из представительниц различных профессий, возрастов, организаций всех правовых форм. Задачи сообщества — организация поддержки женщин, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, приложение максимальных усилий для оказания любой помощи нуждающимся, особенно женщинам, которые проживают в удаленных районах, лишенных необходимой инфраструктуры. Было также отмечено, что ключевую роль в консолидации женского сообщества должны играть именно общественные женские организации и информация об их деятельности должна быть доступна всем.

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