К. Косачев: Система образования в Республике Марий Эл конкурентоспособна на федеральном уровне

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в церемонии открытия Института цифровых технологий Марийского государственного университета.

Председатель Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл выступил в Йошкар-Оле на открытии Института цифровых технологий Марийского государственного университета.

В церемонии приняли участие Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев, ЕвстифеевАлександр АлександровичГлава Республики Марий Эл заместитель Министра науки и высшего образования РФ Сергей Люлин, Первый заместитель председателя правительства Республики Марий Эл Михаил Васютин.

Современное общество – это общество знаний. Лидерами будут те страны и регионы, которые вложатся своими человеческими ресурсами, талантами и финансами в эту область

«Современное общество – это общество знаний. Лидерами будут те страны и регионы, которые вложатся своими человеческими ресурсами, талантами и финансами в эту область. В республике Марий Эл есть все необходимые условия для получения конкурентоспособного высшего и средне специального образования», — отметил сенатор в своем выступлении.

Константин Косачев принял участие в церемонии открытия Института цифровых технологий Марийского государственного университета

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Константин Косачев принял участие в церемонии открытия Института цифровых технологий Марийского государственного университета

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Константин Косачев принял участие в церемонии открытия Института цифровых технологий Марийского государственного университета

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Константин Косачев принял участие в церемонии открытия Института цифровых технологий Марийского государственного университета

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Константин Косачев выступил в Йошкар-Оле на открытии Института цифровых технологий Марийского государственного университета

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Константин Косачев выступил в Йошкар-Оле на открытии Института цифровых технологий Марийского государственного университета

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Константин Косачев посетил выставку достижений в области науки, техники и технологии Поволжского государственного технологического университета

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Константин Косачев посетил выставку достижений в области науки, техники и технологии Поволжского государственного технологического университета

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Институт цифровых технологий будет готовить высококвалифицированных специалистов в области цифровой экономики, программирования и искусственного интеллекта, инженерии, нанотехнологий и электроэнергетики. Все эти новые профили доступны для абитуриентов уже в этом году.

В ходе поездки в регион Константин Косачев также посетил выставку достижений в области науки, техники и технологии Поволжского государственного технологического университета.

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