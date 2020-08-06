Олег Матыцин и выдающиеся спортсмены страны высадили аллею именных кедров в честь спортсменов – героев Великой Отечественной войны

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 6 августа, в рамках празднования Дня физкультурника на территории Министерства спорта Российской Федерации была высажена аллея именных кедров в честь спортсменов – героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Акция организована Минспортом России и Организационным комитетом проекта «Кедры Великой Победы».

В мероприятии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, президент Ассоциации каскадёров России, председатель Оргкомитета проекта «Кедры Великой Победы» Александр Иншаков и выдающиеся отечественные спортсмены, среди которых: Галина Горохова, Николай Зимятов, Никита Симонян, Александр Елизаров, Лидия Иванова, Юрий Блинов, Нелли Ферябникова, Марина Кошевая, Марк Ракита, Анатолий Старостин, Александр Якушев, Владимир Мышкин, Евгений Ловчев, Светлана Журова и многие другие.

Первый кедр, посвящённый одному из основателей отечественного бокса, девятикратному чемпиону СССР Николаю Фёдоровичу Королёву, высадил Министр спорта Олег Матыцин вместе с внуком и правнучкой спортсмена-героя.

Всего было посажено 23 дерева в честь спортсменов – героев Великой Отечественной войны, среди которых Глеб Владимирович Бакланов (гимнастика), Аркадий Дмитриевич и Валентина Ивановна Додоновы (лыжный спорт), Евгений Михайлович Чумаков (самбо), Иван Андреевич Степанчонок (лёгкая атлетика), Любовь Алексеевна Кулакова (лыжный спорт), Анатолий Иванович Чинилин (волейбол), Анатолий Константинович Капчинский (конькобежный спорт), Борис Лаврентьевич Галушкин (бокс), Александр Максимович Долгушин (академическая гребля), Григорий Васильевич Малинко (борьба), Евгения Сергеевна Второва (плавание), Вера Даниловна Волошина (гимнастика, лёгкая атлетика), Дмитрий Фёдорович Косицын (конькобежный и велосипедный спорт), Сергей Семёнович Щербаков (бокс), Леонид Александрович Митропольский (лёгкая атлетика), Леонид Карпович Мешков (плавание), Николай Иванович Шатов (тяжёлая атлетика), Грант Амазаспович Шагинян (гимнастика), Николай Вениаминович Копылов (марафонский бег), Виктор Иванович Чукарин (спортивная гимнастика), Владимир Григорьевич Савдунин (футбол).

«Хочу поздравить всех с 75-й годовщиной Победы, – обратился к собравшимся Олег Матыцин. – Мы всегда проводим встречи с ветеранами спорта, это для нас святое, потому что передавать опыт, гордиться теми победами, которые одержала наша страна в боях и на спортивной арене, – это для нас большая ответственность. Только так мы можем воспитывать наших детей, поколение, которое должно гордиться вами, иметь возможность общаться с вами. В этом надежда, что наша великая страна будет развиваться стабильно и спорт будет всегда очень важной частью воспитания наших детей».

«Взаимодействуя с фондом «Кедры Великой Победы», мы внесём небольшой вклад в дело памяти и продолжение великих традиций, – добавил Олег Матыцин. – Для Министерства спорта память, уважение к победам в Великой Отечественной войне, к победам на спортивных аренах – один из приоритетов. Давайте чтить память предков, гордиться победами на спортивных аренах и делать так, чтобы эта память жила многие века. Посадка более миллиона кедров на территории нашей страны – малая частица этого большого дела».

«Радостно видеть сегодня на этом мероприятии наших заслуженных мастеров спорта, замечательных спортсменов, – отметил в свою очередь Александр Иншаков. – Будущее поколение должно бережно хранить память о героях Великой Отечественной войны, о величии их подвигов, передавать это из поколения в поколение. Высаживая молодые саженцы, мы даём путь для новой жизни и чтим память наших предков. Пройдут годы, а деревья будут радовать глаз и напоминать нам о героях и защитниках Родины».

Сегодняшняя акция дала старт «Марафону памяти спортсменов – героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в рамках проекта «Кедры Великой Победы» с последующей высадкой именных кедров на территориях учебных заведений, подведомственных Минспорту России.

«Кедры Великой Победы» – всероссийский патриотический, экологический и инновационный проект, приуроченный к 75-летию Великой Победы. Цель организаторов – высадить в России и странах СНГ до трёх миллионов кедров в память о погибших в Великой Отечественной войне. Тысячи деревьев, способных жить до 1000 лет, должны помочь будущим поколениям сохранить память о героях Великой Отечественной войны, отстоявших свободу и независимость нашей Родины.

После высадки деревьев Олег Матыцин провёл в голубом зале Минспорта России традиционную встречу с ветеранами спорта, приуроченную к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Министр поздравил выдающихся спортсменов с Днём физкультурника, который в этом году пройдёт 8 августа, и пожелал всем крепкого здоровья.

Гость встречи Александр Иншаков вручил Олегу Матыцину Благодарственное письмо от Оргкомитета проекта «Кедры Великой Победы» и почётную памятную медаль от Фонда поддержки проекта «Дань памяти имени Мусы Джалиля». В свою очередь Олег Матыцин вручил Александру Иншакову Благодарственное письмо Министра за организацию акции «Кедры Великой Победы».

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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