Олег Матыцин и Ирина Роднина обсудили вопросы развития школьного спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочее совещание с депутатом Государственной Думы Российской Федерации, президентом Всероссийской федерации школьного спорта Ириной Родниной.

В ходе встречи обсуждалась реализация Межотраслевой программы развития школьного спорта, утверждённой Минспортом России и Минпросвещения России.

Программа направлена на развитие спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, создание научно-методической базы школьного спорта, совершенствование системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся.

Всероссийская федерация школьного спорта является одним из исполнителей Программы, в том числе в части разработки концепции развития школьных спортивных лиг, проведения физкультурных мероприятий для детей школьного возраста.

В 2019 и 2020 годах Всероссийская федерация школьного спорта получила грантовую поддержку из федерального бюджета на реализацию проектов в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва.

В частности, в 2019 году была выделена субсидия в размере 6 268,67 тыс. рублей на реализацию проекта «Дворовый тренер», цель которого – организация бесплатного спортивного досуга и тренировочного процесса среди детей и подростков во внеурочное и каникулярное время. Участниками проекта стали 3 тыс. дворовых тренеров и более 500 тыс. детей и подростков. Занятия были организованы на 3,5 тыс. спортивных площадках и пришкольных стадионах в 71 субъекте Российской Федерации.

В 2020 году на реализацию проекта «Школа − территория спорта» было выделено 14 054,3 тыс. руб. В ходе реализации проекта в 56 субъектах Российской Федерации пройдёт апробация инновационной модели комплексного развития школьного спорта, включая развитие школьных клубов и школьных спортивных лиг, создание полноценных условий для максимального охвата школьников систематическими занятиями физической культурой и спортом, совершенствование системы проведения спортивных соревнований и физкультурно-спортивных мероприятий среди школьных спортивных клубов.

Кроме того, на совещании обсуждалось проведение соревнований среди школьников, включённых в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России в 2020 году, с учётом эпидемиологической ситуации в регионах страны.

В частности, рассматривался вопрос о проведении с 19 по 26 сентября 2020 года в Ханты-Мансийске Всероссийского спортивного фестиваля добровольцев. Мероприятие направлено на привлечение молодёжи, участвующей в добровольческом движении, к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Планируется, что в Фестивале примут участие более 650 человек в составе команд из каждого субъекта Российской Федерации. В спортивной программе – волейбол 4х4, интеллектуальные виды спорта, лёгкая атлетика, настольный теннис, перетягивание каната, плавание.

«Сегодня мы обсудили вопросы, связанные с исполнением поручения Президента по итогам Совета по спорту в части принятия законопроектов по школьному спорту и подготовки межведомственных и региональных программ развития школьного спорта, – отметила по итогам встречи Ирина Роднина. – Мы активно сотрудничаем с Министерством спорта, совместно проводим такие мероприятия, как Всемирные игры юных соотечественников, Международный фестиваль школьного спорта среди государств – участников СНГ, Юношеские спортивные игры среди стран АТР и многие другие. Мы занимаемся массовым детским спортом, и когда появляются молодые талантливые ребята, с огромным удовольствием помогаем им развиваться дальше».

Фото: Евгений Михайлов

Пресс-служба Минспорта России

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