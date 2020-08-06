Павел Сорокин: «Единый оператор газификации будет должен довести газ непосредственно до участка каждого потребителя»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 6 августа. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в эфире программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» рассказал о том, как планируется изменить механизм газификации в регионах страны.

«Мы разработали новую концепцию газификации, которая полностью меняет подход. Должен быть единый оператор газификации, в каждом регионе это может быть отдельное юридическое лицо. В соответствии с новыми правилами, которые планируется принять, он будет должен довести газ непосредственно до участка каждого потребителя, то есть потребитель при желании должен иметь возможность подключиться», – сообщил Павел Сорокин.

Отвечая на вопрос о включении расходов на подключение газа в тариф вместо существования отдельного платежа, заместитель Министра сказал, что тарифная политика сейчас обсуждается с ФАС и другими федеральными органами власти с тем, чтобы ограничить увеличение тарифова пределами инфляции.

«Сейчас существует три категории подключения. Есть льготная категория, по которой подключается 85-86% людей, и в среднем это стоит 45 тысяч рублей. Есть стандартная категория – это 12-13% подключения с ценой 280 тысяч в среднем по стране, и индивидуальная. Мы хотим, чтобы бОльшая часть людей, которая попадает в льготную и стандартную категории, имели возможность подключаться так, чтобы фактически газ был доведен до их порога без их средств», – пояснил Павел Сорокин.

Заместитель Министра рассказал, что, согласно разработанной концепции газицикации, каждый регион должен будет составить топливно-энергетический баланс по всем видам топлива. Балансы составляются на основании энергетических паспортов каждого муниципалитета, в которых по каждому дому должно быть прописано, как он снабжается топливом, чтобы потребитель мог видеть, когда к его поселку подведут газ. Причем подключение газа не будет зависеть от того, постоянно проживает человек в доме или несколько месяцев в году, как, например, на дачах.

«В этом и смысл социальной газификации – чтобы можно было и без прописки получать газ. Каждый потребитель имеет право на то, чтобы подать заявку. Мы сейчас выбрали несколько пилотных регионов, где мы пробуем, как это будет работать. Мы хотели бы максимально быстро это завершить, чтобы в течение этого года, во-первых, все регионы имели уже методологические предписания о том, как заполнять топливно-энергетические балансы, во-вторых, чтобы у нас были прописаны базовые изменения в законодательство, которые нужно внести по закреплению ответственных – над этим сейчас активно работаем», – прокомментировал Павел Сорокин.

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