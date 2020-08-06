Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#Орбитальные группировки#КОСПАС-САРСАТ#ГЛОНАСС06.08.2020 12:03

Повышение точности спасательной системы КОСПАС-САРСАТ

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приняли участие в испытаниях среднеорбитального сегмента международной спутниковой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. Вместе с коллегами из Бразилии, Канады, Кипра, Испании, США, Турции и Норвегии они уточнили системные характеристики системы, а также получили информацию о новых возможностях определения местоположения аварийных радиобуев. Испытания показали, что наземная экспериментальная станция приема аварийных сигналов соответствует заданным требованиям и демонстрирует точность определения источников сигналов бедствия даже выше, чем у иностранных коллег.

Испытания прошли в рамках третьей фазы «Демонстрация и Оценка» — финального этапа создания спутниковой системы поиска и спасания. Серия технических и эксплуатационных проверок подтвердила заявленные параметры отечественного оборудования и позволила оценить эффективность работы системы в целом. В испытаниях наряду с экспериментальной станцией приема и обработки информации, расположенной в Москве, участвовали станции в городе Тулуза, в штате Мэриленд и на острове Шпицберген. Космический сегмент представляли спутники-ретрансляторы на базе навигационных систем ГЛОНАСС и Galileo.

Главный конструктор РКС по направлению систем поиска и спасания Андрей Федосеев: «Погрешность независимого определения местоположения аварийных радиобуев, полученная на московской экспериментальной станции, составила 0,64–0,82 км в 95% случаев. Это в 6–8 раз меньше погрешности, заданной требованиями к системе (5 км) и от 8 до 30 раз лучше, чем у наших иностранных коллег. Такой результат мы достигли благодаря созданным в РКС специальным способам обработки частотных измерений сигналов и нашим алгоритмам учета геометрии расположения спутников-ретрансляторов».

Анализ результатов испытаний спутниковой системы поиска и спасания также показал, что надо увеличивать количество антенн на наземных станциях приема информации с традиционных четырех до шести-семи. Это необходимо для удержания точности определения координат, например, аварийного судна в случаях, когда его аварийный радиобуй активирован и находится в движении при качке на волнах. Такой подход уже реализован во многих странах, участвующих в программе КОСПАС-САРСАТ. В России создание штатных наземных станций планируется завершить в 2024–2025 годах.

Международная система КОСПАС-САРСАТ работает с 1980-х годов и сейчас модернизируется. Она состоит из 4 низкоорбитальных спутников, расположенных на околополярной орбите, 9 геостационарных, а также 43 среднеорбитальных — последние и составляют космический сегмент создаваемой и проходившей испытания спутниковой системы поиска и спасания. Это спутники глобальных навигационных систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou, вращающиеся вокруг Земли на высоте от 19 тысяч до 24 тысяч километров.

Проект КОСПАС-САРСАТ основан четырьмя странами — сторонами соглашения о международной Программе КОСПАС-САРСАТ (СССР, Канада, Франция и США). Сегодня эта глобальная система объединяет десятки стран, где она является частью национальной инфраструктуры поиска и спасания и ежегодно обеспечивает спасение тысяч человеческих жизней. Доступ к ней морских, авиационных и наземных пользователей является открытым, а использование — безвозмездным для терпящих бедствие на воде, в воздухе и на суше. С момента создания системы с ее помощью по всему миру спасено уже свыше 51 тысячи человек.

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