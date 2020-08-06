Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС06.08.2020 15:45

Последствия взрыва в Ливане со спутника «Ресурс-П»

Российские спутники дистанционного зондирования Земли продолжают проводить мониторинг последствий взрыва в Ливане. На снимках, сделанных 6 августа 2020 года спутником «Ресурс-П», видно, что на месте склада, где, по предварительным данным, хранились почти 3 тысячи тонн аммиачной селитры, осталась огромная воронка.

В составе орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли Роскосмоса работает космический комплекс «Ресурс-П», который предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли и передачи данных по радиоканалу на наземные пункты приема информации. Головной организацией-разработчиком космических аппаратов «Ресурс-П» является РКЦ «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Оператор космической системы — Научный центр оперативного мониторинга Земли «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Управление полетом космических аппаратов осуществляет Центр управления полётами (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Космические аппараты серии «Ресурс-П» совместно с наземными пунктами приема информации образуют единую комплексную систему наблюдения. За счет глубокой интеграции технологий, реализованных при создании космического комплекса, возможности системы значительно выше возможностей трех автономно работающих аппаратов.

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