Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#РКК Энергия06.08.2020 10:58

Программа подготовки по управлению «Союзом» одним космонавтом

На специальных занятиях с участием космонавтов Роскосмоса, инструкторов Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и представителей Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») были проведены исследования для выявления особенностей, которые возможны в ходе реализации программы подготовки по управлению пилотируемого корабля «Союз» одним космонавтом. Впоследствии на основании всех замечаний и предложений будет составлено заключение для организации процесса данной подготовки.

На тренировках по управлению кораблем «Союз МС» одним профессиональным космонавтом занимается, соответственно, одно кресло командира. Оператором выполняются участки программы полета на корабле: подготовка к предстоящему старту, выведение на околоземную орбиту, сближение, стыковка и расстыковка с Международной космической станцией и спуск на Землю. В случае аварийных ситуаций — пожар на корабле или станции, загрязнение атмосферы на МКС, разгерметизация «Союза» — срочный спуск.

В настоящее время космонавты Роскосмоса Александр Мисуркин и Сергей Прокопьев выполнили 14 занятий, 7 из которых прошли по штатной программе полета, в том числе с рассмотрением серьезных нештатных ситуаций, таких как разгерметизация и пожар, и выполнением алгоритма действий по выходу из них. На оставшихся семи тренировках было уделено внимание повторению тех же самых операций по программе полета, но с учетом различных нештатных ситуаций в работе систем корабля. По мнению инструкторов и космонавтов, управлять кораблем в одиночку возможно.

«Но в случае нештатных ситуаций, когда одна накладывается на другую и возлагается на оператора выполнение операций вручную, а органы управления вне зоны досягаемости командиром, появляется дополнительная нагрузка», — комментирует ведущий специалист по подготовке космонавтов Дмитрий Вовк.

Важной особенностью полета на корабле с одним профессиональным космонавтом является невозможность достать до всех органов управления, находясь в кресле командира. Командир не может сделать то, что обычно делает бортинженер слева или справа. Решить эту проблему — два способа: либо космонавту освободиться от привязной системы и иметь возможность дотянуться до нужного клапана, либо возложить эту функцию на участника космического полета (туриста). Кроме того, оператору, который управляет кораблем один, тяжелее следить за работой систем корабля, информацией на экранах, чем выполнять эти действия совместно с бортинженером.

«Необходимо, чтобы в корабле с одним профессиональным космонавтом и двумя участниками космического полета с бóльшей эффективностью работала система оповещения, и информация поступала командиру заранее без потери времени на ее поиск», — объяснил инструктор, отвечающий за подготовку на корабле «Союз» Дмитрий Вовк.

Александр Мисуркин и Сергей Прокопьев активно принимали участие в обсуждении программы подготовки к полету на корабле, управляемом одним профессиональным космонавтом. Они внесли ряд предложений по организации процесса тренировок, по изменению бортовой документации «Союза» и, в целях минимизации временных затрат на выполнение оператором определенных операций, объяснили замечания по работе информационной системы корабля, в частности необходимых коррективов в алгоритме ее работы.

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