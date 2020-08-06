Прокуратура Мордовии направила в суд уголовное дело о мошенничестве при получении выплат

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Заместитель прокурора Республики Мордовия утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 местных жительниц. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

По версии следствия, одна из женщин, работая риэлтором, предложила за плату трем обладательницам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал обналичить их. Получив согласие, она совместно со своей знакомой, которая также работала риэлтором, подыскивали недорогое жильё для фиктивного оформления сделок. Затем обвиняемые предоставляли в кредитный потребительский кооператив недостоверные сведения о характере сделок купли-продажи и стоимости приобретённого жилья.

Действиями обвиняемых отделению Пенсионного фонда России в Республике Мордовия причинен ущерб на сумму более 1,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Саранска для рассмотрения по существу.

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