Работы по замене газопровода в Орле завершены на месяц раньше

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

5 августа 2020, 20:00

Специалисты АО «Газпром газораспределение Орел» проводят работы по замене технически изношенных газопроводов среднего и низкого давления, находящихся в эксплуатации с 1971 года в центре Орла.

В результате проведения работ в столице региона будет заменено 1720 метров распределительных сетей, по которым осуществляется газоснабжение потребителей Заводского и Советского районов Орла, общей численностью жителей более 150 тысяч человек.

Газораспределительная организация проводит работы по замене устаревших газопроводов своими силами, являясь и заказчиком, и подрядчиком одновременно. Участок на ул. Васильевской — основой транспортной магистрали областного центра — считается сложным, так как находится на пересечении разветвленных наземных и подземных коммуникаций, расположен вблизи многоквартирных домов и торговых комплексов.

Работы по замене данного участка газопровода производились с применением установки наклонного бурения и завершены на месяц раньше срока — к 5 августа.

«Работы по реконструкции изношенных газопроводов активно ведутся в областном центре, где уже заменены участки подземного стального газопровода 1960 года постройки общей протяженностью более 6,5 км. В этом году, сразу после окончания отопительного сезона, компания приступила к большому объему работ по замене стальных подземных газопроводов среднего и низкого давления на полиэтиленовые газопроводы в районе разветвления транспортных магистралей и подземных коммуникаций. Стоимость проекта — более 30 миллионов рублей. Всего на эти цели за последние три года в инвестпрограмме АО „Газпром газораспределение Орел“ предусмотрено более 100 млн рублей», — сказал исполнительный директор АО «Газпром газораспределение Орел» Александр Грачев.

Справка

АО «Газпром газораспределение Орел» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Основное направление деятельности компании — обеспечение безопасного и бесперебойного газоснабжения. Протяженность эксплуатируемых сетей — 13,8 тыс. км. Эксплуатационные работы в системе газоснабжения выполняют 7 филиалов и 24 газовых участка. В компании трудится почти 1700 специалистов.

За счет средств Инвестиционной программы АО «Газпром газораспределение Орел» было построено более 20 объектов. Среди них: газопровод в п. Богдановка Урицкого района; газопровод-закольцовка в п. Знаменка Орловского района, газопровод по ул. Уютная пос. Лесной.

Так же активно ведутся работы по реконструкции существующих газопроводов, что является одним из приоритетных направлений компании. Замена устаревших газопроводов на современные обещает положительный экономический и технологический эффект. Снизятся эксплуатационные расходы, затраты на техобслуживание и потери газа, и одновременно повысятся безопасность и надежность газоснабжения

Последние новости по теме

MIL OSI