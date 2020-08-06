Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное06.08.2020 20:56

Старт ракетостроительного чемпионата «Реактивное Движение»

При поддержке Госкорпорации «Роскосмос» в Калужской области состоялось открытие ракетостроительного чемпионата «Реактивное Движение». Чемпионат является важным профориентационным проектом, способствующим вовлечению детей и молодежи в научно-техническое творчество российской ракетно-космической промышленности, отбору будущих талантливых инженеров и формированию у участников инженерных и управленческих компетенций, необходимых для дальнейшей работы в ракетно-космической отрасли России.

В ходе образовательной программы чемпионата участники имеют возможность развития инженерных навыков: схемотехника, пайка, моделирование полета ракеты, 3D-моделирование, программирование контроллера, а также получения навыков работы в команде, успешной презентации проекта и выстраивания экономики проекта.

Чемпионат ориентирован на участников в возрасте от 10 до 24 лет, включая студенческие команды из 22 вузов России. По трем основным направлениям (водные ракеты, твердотопливные ракеты и студенческий трек) в финал чемпионата прошли 99 команд. В очном этапе принимают участие 9 команд, которые проведут более 20 стартов на базе аэродрома «Орешково» (Калужская область).

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