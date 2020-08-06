Т. Кусайко: Все частные медицинские организации, участвующие в реализации программы ОМС, будут проводить вакцинацию бесплатно

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор внесла в Государственную Думу поправку к проекту закона о вакцинации.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области внесла в Государственную Думу поправку к проекту закона о вакцинации.

Сенатор пояснила, что согласно внесённой поправки, с 1 января 2021 года россияне могут получить право на бесплатные профилактические прививки в частных клиниках, а не только в государственных, как это происходит сейчас.

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«Поправка о переносе даты вступления в силу закона внесена ко второму чтению законопроекта, который вносит изменения в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», — пояснила парламентарий.

Татьяна Кусайко является соавтором данного законопроекта.

После принятия документа, все медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья, смогут участвовать в вакцинации граждан России

По ее словам, после принятия документа, все медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья, смогут участвовать в вакцинации граждан России.

«Изменения дают россиянам право на бесплатные профилактические прививки в медицинских организациях любой предусмотренной законодательством РФ организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной программы ОМС», — заявила Татьяна Кусайко.

Она добавила, что беспокоиться за качество вакцин в частном секторе не стоит.

«Также, как и в случае с государственными медицинскими организациями, следить за этим будет Росздравнадзор. Есть специальные холодильники для хранения вакцин, выполняется обязательный температурный режим», — заявила парламентарий.

Она отметила, что на федеральные и региональные органы исполнительной власти накладывается обязанность обеспечивать медицинские организаций всех форм собственности иммунобиологическими лекарственными препаратами в целях проведения профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Сенатор напомнила, что Национальный календарь профилактических прививок включает в себя вакцинации против вирусного гепатита В, гемофильной, пневмококковой инфекции, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинки), а календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям предусматривает также вакцинацию против таких болезней, как бешенство, брюшной тиф, ветряная оспа, клещевой вирусный энцефалит, менингококковая инфекция и другие.

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