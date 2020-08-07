В Минэнерго России определили ключевые темы обращений граждан в период пандемии COVID-19

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 7 августа. – Минэнерго России проанализировало основные темы, по которым поступали обращения граждан в период пика пандемии коронавирусной инфекции. Общее количество обращений граждан выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Характерно, что за прошедший квартал произошел резкий рост, более чем на 16%, количества обращений граждан, направленных в электронной форме. Уже сейчас в электронном виде в Министерство поступает больше запросов от граждан, чем «в бумаге», – отметил заместитель Министра энергетики Антон Инюцын.

Это стало возможным, в том числе, за счет большой работы по цифровизации государственных сервисов, а также внедрению ряда механизмов открытости.

По результатам анализа, поступивших за указанный период обращений, выявлены несколько ключевых тем, которые составляют более трети от общего числа обращений. Наиболее часто граждан на карантине интересовали вопросы оплаты энергоресурсов, установки приборов учета, вопросы технологического присоединения, а также цены на бензин и другие нефтепродукты.

Минэнерго России продолжит работу по анализу обращений граждан и организаций в целях выявления наиболее «горячих» тем и своевременного разъяснения всех возникших вопросов в период ограничений, связанных с COVID-19.

MIL OSI