В. Новожилов: Увеличение транспортной доступности отдаленных территорий Архангельской области будет развиваться

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии авиасообщения между Архангельском и Вологдой.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области в рамках работы в регионе принял участие в открытии нового авиа направления по маршруту Архангельск-Вельск-Вологда.

«Вельчане ждали этого события с 90-х годов — более 20 лет аэропорт не использовался по назначению. После проведённой большой реконструкции он вновь ожил» — сказал сенатор.

Более 20 лет аэропорт не использовался по назначению. После проведённой большой реконструкции он вновь ожил

По его словам, была проделана огромная работу по реконструкции: удлинили взлетно-посадочную полосу, уложили новый асфальтобетон на рулежных дорожках, построили ангары для воздушных судов, закупили новую технику.

Для перевозки пассажиров планируется задействовать самолеты Л-410, способные перевезти до 19 пассажиров. Рейсы будут совершаться два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Перелет из Вельска до столицы Поморья продлится 1 час 20 минут, а до Вологды – 55 минут. Стоимость билетов по этому направлению невысокая, что делает перелет более чем доступным для пассажиров. Средства на субсидирование маршрута выделяются «Росавиацией», частично — правительством Архангельской области.

Виктор Новожилов в рамках работы в регионе принял участие в открытии нового авиа направления по маршруту Архангельск-Вельск-Вологда

«Нет сомнений, что вельчане будут с удовольствием пользоваться возможностью добираться до областных центров за столь короткое время, — отметил Виктор Новожилов. — Убежден, что подобный рейс станет очень востребован как для жителей Вельска и Архангельска, так и для Вологды. Уверен, что маршрутная сеть авиаперелетов и как следствие увеличение транспортной доступности отдаленных территорий нашего региона будет развиваться с каждым годом».

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