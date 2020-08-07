В Приморском крае прокуратура проводит проверку в связи со смертью ребенка в Черниговском районе

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению прокурора Приморского края прокуратура Черниговского района организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних в связи со смертью малолетнего ребенка.

По предварительной информации на 8-месячного мальчика опрокинулся кипяток. Родители более суток не обращались за медицинской помощью. Ребенок умер.

Прокуроры проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики, а также дадут оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

Прокурор Приморского края поставил на личный контроль результаты проверки.

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