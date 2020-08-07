В Татарстане начинаются испытания первого в России пассажирского судна на сжиженном природном газе

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

7 августа 2020, 16:05

Сегодня в Зеленодольске (Республика Татарстан) на воду спущено первое в России пассажирское судно, работающее на сжиженном природном газе (СПГ), — «Чайка». Теплоход построен Зеленодольским заводом имени А.М. Горького в рамках реализуемого совместно с «Газпромом» пилотного проекта по созданию речных судов на СПГ.

Прогулочное судно «Чайка» было заложено в феврале 2020 года. Его длина составляет 58,8 м, ширина — 10,8 м, пассажировместимость — до 176 человек. Для использования СПГ в качестве топлива на теплоходе установлены две криогенные емкости объемом по 6,7 м3 каждая.

Поставку СПГ для заправки судна обеспечит компания «Газпром газомоторное топливо». Для этого будет использован криогенный передвижной автогазозаправщик (КриоПАГЗ), рассчитанный на перевозку 16 тонн топлива. Для размещения КриоПАГЗ на территории Зеленодольского завода им. А.М. Горького определена площадка и обеспечены все необходимые технические условия.

По итогам тестовых испытаний судна на 30 августа 2020 года, в День Республики Татарстан, запланирован торжественный проход теплохода по акватории реки Казанка. В дальнейшем судно будет передано в эксплуатацию для осуществления экскурсионных прогулок по маршруту «Казань — Свияжск».

«Реализация проекта по использованию СПГ в речном судоходстве имеет большой потенциал для развития. Это обусловлено постепенным ужесточением требований к уровню серы в судовом топливе, а также заинтересованностью потребителей в снижении топливных затрат. Природный газ на сегодняшний день является наиболее экологичным и экономичным видом топлива», — отметил генеральный директор «Газпром газомоторное топливо» Тимур Соин.

Справка

Производство и реализация компримированного (КПГ) и сжиженного природного газа в качестве моторного топлива — стратегическое направление деятельности ПАО «Газпром». Для системной работы по развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания — ООО «Газпром газомоторное топливо».

План мероприятий по реализации пилотного проекта строительства речных судов на СПГ подписан «Газпромом» и Зеленодольским заводом имени А.М. Горького в октябре 2019 года.

Зеленодольский завод имени А.М. Горького (входит в группу компаний «Ак Барс») — одно из крупнейших судостроительных предприятий России. На сегодняшний день здесь построено свыше 1,5 тыс. морских и речных судов.

Сжиженный природный газ (СПГ) — криогенное топливо, охлажденное до температуры —162 градуса, при этом природный газ из газообразного состояния переходит в жидкое и уменьшается в объеме в шестьсот раз. Ключевыми потребителями СПГ являются магистральный автомобильный, железнодорожный, водный транспорт, карьерная и сельскохозяйственная техника. Средняя стоимость килограмма СПГ на объектах «Газпром» составляет 25,30 рублей. СПГ соответствует самому высокому экологическому стандарту — Евро-6.

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