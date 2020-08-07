Генпрокуратура России потребовала изъять и обратить в доход государства денежные средства Михаила Абызова в сумме свыше 32 млрд рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Главное управление по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации провело проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства бывшим министром Российской Федерации по координации деятельности открытого правительства Михаилом Абызовым.

Установлено, что в период с мая 2012 года по май 2018 года, занимая государственную должность, Абызов систематически нарушал установленные законами запреты.

Так, при поступлении на службу он скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, в частности, о владении им не менее 5 зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Сведения о наличии названного имущества Абызовым как государственным служащим на протяжении 5 лет не декларировались.

Более того, в период службы он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. При этом свое участие в коммерческих организациях и полученные денежные средства Абызов от работодателя и общества скрывал. Для этого он оформил их на подставных лиц, а на территориях Республики Кипр и г. Москвы организовал функционирование теневых офисов, размещенных в целях конспирации в жилых квартирах.

В 2018 году Абызов, используя свой должностной статус и авторитет министра, принял личное участие в продаже акций ОАО «СИБЭКО». В этих целях он и его доверенные лица проводили с представителями покупателей неоднократные встречи, на которых обсуждали условия сделок, вопросы добросовестности и финансовой состоятельности. Для получения дополнительных гарантий безопасности сделки Абызов как федеральный министр лично вел переговоры с представителями руководства банковского учреждения, на счета которых должны были поступить денежные средства от реализации имущества.

Результатом незаконной деятельности Абызова явилось заключение 07.02.2018 на территории Республики Кипр двух договоров о продаже акций ОАО «СИБЭКО», после чего на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 млрд рублей, которые явились его незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений.

Таким образом, с учетом установленных обстоятельств, Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась с иском в суд о взыскании с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход Российской Федерации денежных средств в сумме 32,5 млрд рублей.

Исковое заявление направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

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