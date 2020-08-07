Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении помощника главы г. Нефтеюганска, обвиняемого в фальсификации доказательств по гражданскому делу

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении помощника главы г. Нефтеюганска Максима Виера. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу представителем лица, участвующего в процессе).

Расследованием установлено, что в сентябре 2018 года с нарушением установленных законом процедур был уволен заместитель главы г. Нефтеюганска, который данное решение обжаловал в Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Виер, представляя в судебном заседании интересы администрации города, сфальсифицировал и представил документы, создающие видимость законности данного увольнения. На их основании суд отказал в восстановлении истца на работе, чем были существенно нарушены его права и законные интересы.

Уголовное дело направлено в суд.

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