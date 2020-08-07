К. Косачев принял участие в выездном совещании в г. Козьмодемьянск, посвященном развитию инфраструктуры региона

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации регулярно обсуждается работа по исполнению постановления палаты «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Марий Эл», отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл в г. Козьмодемьянске принял участие в выездном совещании под председательством Главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева. ЕвстифеевАлександр АлександровичГлава Республики Марий Эл

На совещании присутствовали члены правительства Республики Марий Эл, представитель Фонда развития моногородов Андрей Баранов, руководители республиканских ведомств и организаций.

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Были рассмотрены вопросы реализации проектов, направленных на развитие инфраструктуры региона.

Кроме того, Константин Косачев принял участие в торжественном открытии поликлиники Козьмодемьянской межрайонной больницы.

В СФ регулярно обсуждается работа по исполнению постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Марий Эл»

В 2018 году этот объект был включен в постановление Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Марий Эл». На завершение строительства поликлиники, оснащение мебелью и оборудованием было выделено 133 миллиона рублей. Сегодня работы закончены, медицинское учреждение в ближайшее время начнет принимать первых пациентов.

Сенатор проинформировал, что в СФ регулярно обсуждается работа по исполнению постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Марий Эл».

Константин Косачев в г. Козьмодемьянске принял участие в выездном совещании под председательством Главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева

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Константин Косачев и Александр Евстифеев осмотрели инфраструктурные объекты в г. Козьмодемьянске

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Константин Косачев и Александр Евстифеев осмотрели инфраструктурные объекты в г. Козьмодемьянске

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Константин Косачев принял участие в торжественном открытии поликлиники Козьмодемьянской межрайонной больницы

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Константин Косачев принял участие в торжественном открытии поликлиники Козьмодемьянской межрайонной больницы

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Константин Косачев принял участие в торжественном открытии поликлиники Козьмодемьянской межрайонной больницы

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Константин Косачев в г. Козьмодемьянске принял участие в выездном совещании под председательством Главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева

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«Сегодня мы можем считать выполненными ровно половину позиций, которые содержатся в документе. Я считаю, что это уже неплохой результат. Мы не прекратим взаимодействие с нашими министерствами и ведомствами, пока не будут выполнены все пункты. Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга держит вопросы реализации Постановления на личном контроле», — отметил Константин Косачев.

Парламентарий добавил, что в последнее время в Козьмодемьянске произошло немало позитивных изменений, и поблагодарил главу Марий Эл за пристальное внимание к городу.

«Козьмодемьянск — настоящая жемчужина, общероссийское сокровище. Чем быстрее мы решим вопросы города, тем быстрее будет отдача для Республики и нашей страны. Я часто здесь бываю и могу порадоваться, как меняется ситуация, стоит отметить, что положительная динамика только набирает обороты», — подчеркнул Константин Косачев.

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