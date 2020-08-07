К предстоящему осенне-зимнему периоду «Газпром газораспределение Ульяновск» отремонтировал 2600 пунктов редуцирования газа

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

7 августа 2020, 14:00

В ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в плановом режиме продолжается подготовка объектов газового комплекса региона к предстоящему осенне-зимнему периоду 2020–2021 гг. Комплекс мероприятий реализуется в соответствии с графиком.

К предстоящему сезону пиковых нагрузок ульяновские газовики провели текущий ремонт оборудования 2600 пунктов редуцирования газа, на распределительных газопроводах выполнили техническое обслуживание 14,7 тысяч единиц запорной арматуры. Были отремонтированы и 207 установок защиты, что позволит защитить газопроводы от воздействия коррозии и обеспечить бесперебойную транспортировку природного газа потребителям в зимние холода.

Согласно плану мероприятий по подготовке объектов газового хозяйства к предстоящему осенне-зимнему периоду специалисты ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» провели приборное обследование 578 км газопроводов на герметичность и 494 км на сплошность изоляционного покрытия. Газовики также выполнили покраску 42 км газовых сетей и заменили 26,7 тысяч опознавательных знаков, указателей привязок газопроводов и охранных зон.

В настоящий момент подготовка газовых сетей к отопительному сезону идет по плану во всех семи филиалах компании, расположенных на территории Ульяновской области.

Качественно и в срок выполненные мероприятия в процессе подготовки газораспределительного комплекса к отопительному сезону позволит обеспечить безопасность, бесперебойность и надежность газоснабжения жителей Ульяновской области зимой.

Справка

ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» является ведущим газораспределительным предприятием Ульяновской области, входит в Ггруппу «Газпром межрегионгаз» и представляет собой единый имущественно производственный комплекс с общей протяженностью 12 228,8 км газовых сетей, количество газифицированных квартир составляет порядка 390 000, используют газ в качестве топлива свыше 5000 промышленных и коммунально-бытовых предприятий.

Цель деятельности предприятия: обеспечение безопасного, бесперебойного безаварийного газоснабжения потребителей. Предприятие осуществляет транспортировку природного газа, занимается газификацией, проектированием, строительством газопроводов, обеспечивает эксплуатацию, круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание объектов системы газоснабжения региона, в рамках договоров с жителями проводится техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

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