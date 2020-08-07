На Чукотке прокуратура помогла сироте получить квартиру

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Анадырская межрайонная прокуратура Чукотского автономного округа по поступившему обращению местной жительницы, имеющей статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, провела проверку исполнения законодательства в части обеспечения указанной категории граждан жилыми помещениями.

Установлено, что девушка находилась под опекой и проживала в жилом помещении, принадлежащем опекуну, поскольку своей квартиры не имела, в связи с чем, была включена список лиц, подлежащих внеочередному обеспечению жильём специализированного жилищного фонда.

Однако жилое помещение в установленном порядке заявительнице не было предоставлено.

В целях защиты прав сироты Анадырский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации муниципального района предоставить ей жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям.

Заявленные прокурором исковые требования удовлетворены в полном объёме.

Состоявшееся по данному делу судебное решение исполнено, девушке предоставлена благоустроенная квартира.

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