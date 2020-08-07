Ответные меры экономической политики в странах с формирующимся рынком в условиях COVID-19: традиционные и нетрадиционные меры политики

Source: IMF – News in Russian

(фото: Kham/Reuters/Newscom)

Мартин Мюлейзен, Триггви Гудмундссон и Элен Пуарсон Вард

6 августа 2020 г.

Экономические последствия пандемии COVID-19 для экономик стран с формирующимся рынком оказались намного серьезнее мирового финансового кризиса. В отличие от прошлых кризисов, предпринятые в этих странах ответные меры политики оказались такими же решительными, как и в развитых экономиках. Между тем традиционные меры почти исчерпаны, а нетрадиционным сопутствуют риски.

Пандемия далека от завершения

Экономикам стран с формирующимся рынком еще предстоит в полной мере испытать на себе последствия пандемии COVID-19 (см. рисунок с перечнем стран), а это угрожает как населению этих стран, так и их экономикам. Такие страны, как Китай, Уругвай и Вьетнам, смогли сдержать распространение вируса, тогда как такие государства, как Бразилия, Индия и ЮАР, продолжают борьбу с ростом числа инфицированных.

Экономическое воздействие оказалось еще более тяжелым, поскольку экономики стран с формирующимся рынком подверглись воздействию многочисленных шоков. Помимо последствий, вызванных ограничением внутренней экономической активности, ситуацию усугубляет падение внешнего спроса. Из-за сокращения туристических потоков особенно пострадали страны, зависящие от туризма, а также государства — экспортеры нефти, столкнувшиеся с обвалом цен на сырьевые ресурсы. Учитывая прогнозируемое падение объемов мировой торговли и цен на нефть на 10 процентов и 40 процентов, соответственно, экономикам стран с формирующимся рынком придется нелегко. Такая ситуация ожидается несмотря на стабилизацию оттока капитала и сужение спредов по суверенным облигациям по сравнению с чрезвычайной волатильностью, отмечавшейся на рынке в марте.

Неудивительно, что в последнем бюллетене МВФ «Перспективы развития мировой экономики» за июнь в этом году в экономиках стран с формирующимся рынком прогнозируется снижение экономического роста на 3,2 процента, что станет самым значительным спадом для этой группы стран за всю историю. Для сравнения, во время мирового финансового кризиса рост в этой группе стран существенно сократится, но все же восстановился, составив положительную величину в 2,6 процента в 2009 году.

Решительные ответные меры экономической политики

Без чрезвычайных мер поддержки воздействие кризиса могло бы быть намного более тяжелым. Действительно, благодаря решительным мерам политики в развитых экономиках удалось развернуть ситуацию на рынке, что позволило экономикам стран с формирующимся рынком возобновить операции по привлечению внешнего финансирования в апреле и мае; в результате объем эмиссии облигаций с начала года достиг рекордного уровня около 124 млрд долларов США по состоянию на конец июня. Однако не во всех странах ситуация складывалась столь удачно. Экспортеры топлива, страны с пограничным рынком и с высоким уровнем задолженности испытывают более серьезный финансовый шок, в результате чего резко возросла их стоимость заимствований или — что еще хуже — они лишились доступа к рынкам.

Благодаря мерам государственной политики в развитых экономиках, экономики стран с формирующимся рынком получили пространство для маневра, чтобы смягчить воздействие экономических потрясений. В отличие от прошлого опыта, когда экономики стран с формирующимся рынком, как правило, прибегали к ужесточению экономической политики, чтобы предотвратить стремительный отток капитала и препятствовать влиянию ослабления курса национальной валюты на инфляцию, на этот раз антикризисные ответные меры в экономиках стран с формирующимся рынком оказались аналогичны мерам, предпринимаемым в развитых экономиках (см. Трекер мер экономической политики МВФ ). Большинство экономик стран с формирующимся рынком умеренно использовали резервные буферы капитала, допуская более существенную корректировку валютных курсов, при этом многие страны по мере необходимости предоставляли ликвидность для поддержания функционирования рынка. Такие страны, как Польша и Индонезия, прибегли к еще большему смягчению маркопруденциальных мер, чтобы поддержать кредитование экономики.



Как и более развитые страны, многие экономики стран с формирующимся рынком, в том числе Таиланд, Мексика и ЮАР, в течение этого периода прибегали к смягчению денежно-кредитной политики. В некоторых случаях на фоне ограниченных возможностей для дальнейшего снижения процентных ставок и нестабильности на рынке страны впервые прибегли к нетрадиционным мерам политики. К ним относится покупка государственных и корпоративных облигаций, хотя их объемы до настоящего времени оставались незначительными по сравнению с более крупными развитыми экономиками. Что касается мер для сдерживания оттока капитала, то до настоящего времени они, напротив, применялись весьма ограниченно.

Аналогичная картина характерна и для мер налогово-бюджетной политики. Экономики стран с формирующимся рынком прибегли к смягчению налогово-бюджетной политики, пытаясь преодолеть кризис в сфере здравоохранения, поддержать население и предприятия и компенсировать влияние экономических шоков. Несмотря на то что эти усилия уступали по масштабу мерам в развитых экономиках, они намного превзошли шаги, предпринятые во время мирового финансового кризиса.

От традиционных к нетрадиционным мерам политики

Несмотря на эти усилия, прогноз для экономик стран с формирующимся рынком омрачается ввиду серьезной неопределенности. Среди многочисленных рисков главный обусловлен тем, что кризис в сфере здравоохранения может оказаться затяжным, а это создает угрозу жизни населения и может повлечь за собой более тяжелые экономические последствия. Преодолеть более серьезный спад будет непросто, поскольку к началу кризиса большинство экономик стран с формирующимся рынком уже столкнулись с ограниченными возможностями для проведения традиционных мер налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, а также для поддержки внешнеэкономической деятельности. Кроме того, возможности для реализации экономических мер за последние месяцы уже использованы.

Ввиду ограничения пространства для экономических мер некоторые страны будут вынуждены прибегнуть к более нетрадиционным мерам — от сдерживания цен и введения торговых ограничений до более нетрадиционных мер денежно-кредитной политики и послаблений регулирующих мер в части кредитования и финансирования. Некоторые из этих мер, которые также применяются в ряде развитых экономик и в странах с низким уровнем доходов, весьма затратны, особенно в случае их активного применения. Так, например, ограничения экспорта могут обернуться серьезной дестабилизацией системы многосторонней торговли, а сдерживание цен может затормозить потоки товаров тем, кто больше всего в них нуждается.

Действенность других нетрадиционных мер политики будет зависеть от состоятельности институциональных структур, то есть от того, насколько проводимая в стране денежно-кредитная политика заслуживает доверия. По мере того как мы исследуем масштабы продолжающегося кризиса, остается мало времени для того, чтобы надлежащим образом оценить риски и выгоды таких действий.

Опасность еще не миновала

Экономики стран с формирующимся рынком достаточно успешно прошли первый этап кризиса, однако следующий этап может оказаться куда более трудным. Вирус не ослабевает, финансовые условия по-прежнему неустойчивы, а пространство для маневра ограничено — особенно в странах с высоким риском экономической неприемлемости долга. Эта группа стран весьма велика. Примерно в трети всех экономик стран с формирующимся рынком к началу кризиса уже отмечался высокий уровень долга и, согласно оценкам, отсутствуют или стремительно сокращаются возможности для дополнительных дискреционных мер налогово-бюджетной политики.



По мере продолжения кризиса возникает серьезная опасность того, что на фоне проблем с ликвидностью появятся опасения по поводу платежеспособности. Помимо критического уровня суверенного долга, в ряде экономик стран с формирующимся рынком вызывает тревогу чрезвычайно высокий риск дефолтов по корпоративным облигациям. Более того, кризис нанес более серьезный удар по бедному населению, что в условиях усиления неравенства еще более осложнит задачу проведения экономической политики во многих странах.

Учитывая комплексный характер этих задач, для их решения потребуются многосторонние ответные меры экономической политики. Во-первых, разрабатываемые меры на внутреннем рынке должны преследовать цель обеспечить более долговременный и всеобъемлющий рост. Во-вторых, в случаях отсутствия полноценного доступа к рынкам потребуется привлечение помощи двусторонних и многосторонних кредиторов. К настоящему времени МВФ предоставил 22 экономикам стран с формирующимся рынком финансовую помощь в объеме примерно 72 млрд долларов США (52 млрд СДР). Наконец, в странах с экономически неприемлемым уровнем долга потребуются своевременные и долгосрочные решения этих проблем путем поиска механизмов широкого распределения нагрузки между кредиторами, в том числе в частном секторе. Два последних из упомянутых аспектов экономической политики станут предметом анализа двух следующих блогов о кредитовании МВФ и о роли Фонда в урегулировании долга.

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Мартин Мюлейзен — директор Департамента по вопросам стратегии, политики и анализа МВФ. В этой должности он руководит работой МВФ по выработке стратегии, разработке, реализации и оценке мер политики Фонда. Он также осуществляет надзор за взаимодействием МВФ с другими международными организациями, такими как Группа 20-ти и ООН.

Триггви Гудмундссон — экономист из Департамента по вопросам стратегии, политики и анализа МВФ, где он занимается вопросами макроэкономической политики. До этого он занимался вопросами мировых финансовых рынков в Лондонском офисе МВФ, работал в Европейском департаменте и в Департаменте денежно-кредитных систем и рынков капитала. В сферу его интересов входят различные макрофинансовые вопросы. До работы в МВФ Триггви занимал ряд должностей в центральном банке, в хедж-фонде и в инвестиционном банке. Он имеет кандидатскую степень Лондонской школы экономики.

Элен Пуарсон Вард — заместитель начальника отдела в Департаменте по вопросам стратегии, политики и анализа МВФ, где она руководит работой по макроэкономическим вопросам, в том числе вопросами бюджетного пространства, нетрадиционных мер денежн0-кредитрной политики и вторичных эффектов. До этого она работала в Европейском департаменте в качестве экономиста по Франции и Германии, а также в Департаменте стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где она работала страновым экономистом по Индии и Малайзии. Предметом ее исследований являются вопросы внешнего долга и роста, выбор валютного режима, финансовая глобализация, экономический рост, распространение финансовых вторичных эффектов и урегулирование волатильности на внешних рынках с множеством возможностей для проведения экономической политики.

Департамент коммуникаций МВФ

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