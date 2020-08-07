О. Алексеев: Дома культуры и библиотеки являются центром притяжения на селе

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор осмотрел учреждения культуры Саратовской области.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил Лысогорский, Калининский и Самойловский районы.

Сенатор РФ вместе с министром культуры области Татьяной Гараниной осмотрел учреждения культуры, которые получили финансирование в рамках федеральных проектов «Культура» и «Культура малой Родины».

Олег Алексеев рассказал, что в Саратовской области 930 сельских клубов, почти все они построены в 60–70-х годах прошлого столетия и практически не знали ремонта.

Важно, что возросло число ребят, желающих обучаться в школе искусств

Дома культуры в отдаленных селах Чадаевка Лысогорского района и Святославка Самойловского района получили средства на текущий ремонт и укрепление материально-технической базы. Новые музыкальные инструменты появились в детских школах искусств с. Святославка, р. п. Самойловка и г. Калининска. «Приятно было видеть радость на лицах руководителей, когда они показывали новые аккордеоны, барабанные установки, балалайки и другие инструменты. Важно, что возросло число ребят, желающих обучаться в школе искусств», – отметил парламентарий.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Лысогорский, Калининский и Самойловский районы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Лысогорский, Калининский и Самойловский районы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Лысогорский, Калининский и Самойловский районы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Лысогорский, Калининский и Самойловский районы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Лысогорский, Калининский и Самойловский районы

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По словам Олега Алексеева, сильное впечатление на него произвела Лысогорская центральная библиотека. Открытая в конце 2018 года она стала первой в Саратовской области и пятой в России модельной библиотекой нового поколения. «Здание было полностью переформатировано, образовалось 16 функциональных зон-модулей. Заметно увеличилось количество посещений библиотеки, которая стала настоящим культурным центром поселка», – подчеркнул сенатор. В текущем году в Саратовской области открылось еще 9 модельных библиотек.

«Отрадно, что национальные проекты работают для граждан. На селе дома культуры, библиотеки зачастую являются центром притяжения, местом встреч. И люди искренне благодарны за поддержку, за то, что их учреждения приобрели новый вид, получили современное оборудование и инструменты. Теперь главная задача – увеличивать количество кружков и художественных коллективов, повысить качество предоставляемых услуг, посещаемость, чтобы удержать людей на селе. Руководители учреждений надеются, что реализация программы «Земский работник культуры» поможет привлечь молодых специалистов. Это позволит укрепить кадровый потенциал. И все сотрудники учреждений культуры, с которыми мы общались, с нетерпением ждут, когда можно будет опять заниматься любимым делом», – подвел итоги поездки Олег Алексеев.

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