О. Мельниченко: Законодательные инициативы об усилении ответственности лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, будут поддержаны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о совершенствовании законодательства в области управления многоквартирными домами.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области обратил внимание на необходимость усиления ответственности лиц и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.

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Сенатор подчеркнул, что в последнее время растет количество обращений граждан в органы государственной власти, в том числе в правоохранительные органы, по вопросам низкого качества услуг, оказываемых управляющими организациями по управлению многоквартирными домами.

«Решение этой проблемы лежит как в усилении контроля деятельности управляющих организаций со стороны органов государственного жилищного надзора, так и в необходимости ужесточения законодательных требований к лицам и организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами», — сказал парламентарий.

Он отметил, что одним из направлений совершенствования законодательного регулирования в этой области является формирование условий, при которых на рынок управления жилой недвижимостью будут приходить профессиональные организации. Таким условием, в том числе является усиление лицензионных требований к лицензиатам и соискателям лицензии на право осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами.

Комитет на своем заседании поддержал предложение об усилении лицензионных требований, подготовленное Самарской Губернской Думой. «Требование к управляющим организациям по размеру уставного капитала, наличию квалификационных аттестатов у пятидесяти процентов штатной численности инженерно-руководящего состава обеспечат приход на рынок управления жилой недвижимостью профессионалов», — проинформировал Олег Мельниченко.

Работа по совершенствованию законодательства в области управления многоквартирными домами будет продолжена в период осенней сессии 2020 года.

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