Поздравление Олега Матыцина с Днём физкультурника

Source: Russia Ministry of Sport

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю работников спортивной отрасли, ветеранов спорта, тренеров, спортсменов и всех любителей спорта с Днём физкультурника!

Сегодня, когда воспитание здорового поколения и увеличение продолжительности жизни россиян являются приоритетными задачами нашего государства, занятия физической культурой и спортом приобретают ещё большую значимость. Регулярная физическая активность оказывает самое положительное влияние на самочувствие, настроение и работоспособность людей, учит не сдаваться в преодолении трудностей, помогает добиваться успеха во многих сферах жизни.

Деятельность Минспорта России направлена на то, чтобы у каждого жителя нашей страны была возможность заниматься физической культурой и спортом в доступных и комфортных условиях. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в регионах строятся современные спортивные объекты – многофункциональные спорткомплексы, стадионы, ледовые арены, бассейны, физкультурно-оздоровительные площадки. Министерство проводит массовые спортивные соревнования и мероприятия, которые объединяют миллионы россиян различных возрастов, такие как «Лыжня России», «Кросс нации», «Российский Азимут» и многие другие.

Благодаря популяризации физической культуры и активного образа жизни с каждым годом растёт количество граждан, регулярно занимающихся спортом, – сегодня их уже более 40%. К 2024 году это число должно вырасти до 55%, а к 2030 – до 70%! Задача – амбициозная, но вполне осуществимая, учитывая, что работа в этом направлении ведётся на федеральном и региональном уровне.

Ежегодное празднование Дня физкультурника – ещё одна добрая традиция, которая способствует привлечению россиян к спорту. В этом году мы проводим наш праздник совместно с Всероссийским олимпийским днём. Жителей регионов страны ждут различные физкультурные и спортивные мероприятия, соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», фитнес-мероприятие «Оздоровительный спорт — в каждую семью», общение с олимпийскими чемпионами, мастер-классы, конкурсы и викторины на спортивную тематику.

Уверен, что после пандемии многие россияне соскучились по массовым спортивным мероприятиям и с удовольствием примут участие в нашем празднике. Приходите с родными и друзьями на спортивные площадки, проведите свободное время с пользой для здоровья! Ещё раз поздравляю всех с Днём физкультурника!.

Министр спорта Российской Федерации

О.В. Матыцин

MIL OSI