Пётр Бобылев: «Россия может стать нетто-экспортером «поглощающих углеродных единиц»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 7 августа. – Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Пётр Бобылев принял участие в стратегической онлайн-сессии «Глобальная декарбонизация и энергобезопасность России: стратегия преодоления рисков» в рамках подготовки Тюменского нефтегазового форума.

В дискуссии приняли участие представители правительства Тюменской области, Центра энергетики Московской школы управления Сколково, а также отраслевого и экспертного сообщества («Татнефть», «СИБУР Холдинг», «Лукойл», «НоваВинд», «НОВАТЭК», «Газпром нефть», Baker Hughes, Schlumberger, НЛМК, Ernst&Young).

В ходе своего выступления Пётр Бобылев рассказал, что Минэнерго России следит за ситуацией с введением трансграничного углеродного регулирования в Европейском союзе.

«Мы внимательно следим за дискуссией, которая ведется нашими партнерами по введению трансграничного углеродного регулирования. Экспертные оценки, которые мы видим, неутешительны. Введение трансграничного углеродного регулирования вместе с подходами к введению торговли углеродными единицами в Российской Федерации приведет к дополнительным потерям российских предприятий около 1 трлн рублей ежегодно», – пояснил Пётр Бобылев.

Он отметил, что, принимая во внимание поглощающую способность лесов, Россия может стать нетто-экспортером «поглощающих углеродных единиц», учитываемых как в качестве вклада в сокращение углеродных выбросов других стран, так и в рамках трансграничного углеродного регулирования.

Также Пётр Бобылев обратил внимание на то, что в России до сих пор нет единой методики, которая бы адекватно оценивала имеющийся потенциал поглощающей способности всех экосистем страны. Существующие методические указания по учёту поглощающей способности лесов носят рекомендательный характер, при этом учитывается поглощение только «управляемых лесов» – тех, в которых ведется лесное хозяйство, и не учитывается поглощение другими категориями природных поглотителей, в том числе тундрой, кустарниками, лугами, сельскохозяйственными угодьями, а также не учитывается поглощение водными территориями, в том числе океаном, включая исключительную экономическую зону Российской Федерации, некорректно учитываются поглощающие способности леса в зависимости от возраста и особенностей древесных пород, произрастающих на территории страны.

В завершение своего выступления Пётр Бобылев подчеркнул, что для реализации предложенных инициатив необходимо приложить усилия всех федеральных органов исполнительной власти, государственных институтов, а также отраслевого и экспертного сообщества.

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