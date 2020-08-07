Сенаторы внесли законопроект о продлении действия единого налога на вмененный доход до 1 января 2024 года

Source: Russia – Council of the Federation

Это позволит оказать реальную поддержку малому бизнесу в нынешних экономических условиях, считают авторы документа.

Сенаторы внесли законопроект об изменениях в Налоговый кодекс РФ и закон о банках и банковской деятельности о продлении действия ЕНВД .

Авторы документа – сенаторы Павел Тараканов, ТаракановПавел Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской области Владимир Кравченко, КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Елена Авдеева, АвдееваЕлена Осиповнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Вологодской области Дмитрий Шатохин, ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Вадим Харлов, ХарловВадим Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ульяновской области Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кузьмин, КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса Александр Пронюшкин, ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области депутаты Государственной Думы.

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Как отмечается в пояснительной записке, среди основных мер по реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в РФ предусмотрено установление и использование субъектами малого и среднего предпринимательства специальных режимов налогообложения. К такому режиму относится единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), который, согласно действующему законодательству, должен быть отменен с 1 января 2021 года…

Продление ЕНВД позволит не только оказать реальную поддержку малому бизнесу в нынешних экономических условиях на фоне ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, но и сохранить занятость населения

Авторы законопроекта предлагают продлить действие ЕНВД до 1 января 2024 года в целях обеспечения выполнения целевых показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», оказания государственной поддержки субъектов малого предпринимательства для преодоления последствий экономического кризиса на фоне распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году.

«По оценкам экспертов и большинства субъектов РФ отмена ЕНВД окажет негативное влияние как на развитие экономики, так и на состояние бюджетов субъектов регионов, будет препятствовать выполнению показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — говорится в пояснительной записке.

По состоянию на 1 января 2020 года данным налоговым режимом пользуются 2 из 6 миллионов субъектов МСП, обеспечивая помимо себя занятость порядка 6 миллионов работников. По информации предпринимательского сообщества отмена ЕНВД приведет по большинству экспертных оценок к росту налоговой нагрузки от полутора до десяти раз.

Вслед за дополнительными затратами на покупку оборудования (онлайн — кассы, маркировка товаров) и ведение отчетности, эго существенно снизит рентабельность субъектов МСП, что приведет к многочисленным сокращениям работников и закрытиям бизнеса, росту цен. Особенно остро вопрос стоит на селе. Представители потребкооперации прогнозируют рост налоговой нагрузки до 18 раз.

Продление ЕНВД позволит не только оказать реальную поддержку малому бизнесу в нынешних экономических условиях на фоне ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, но и сохранить занятость населения, стабильный источник налоговых доходов бюджетов муниципалитетов, обеспечить плавный безболезненный переход к альтернативным режимам налогообложения, в конечном итоге поможет выполнению запланированных показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» к 2024 году, отмечается в пояснительной записке.

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