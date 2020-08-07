Специалисты АО «Газпром газораспределение Махачкала» провели комплекс работ по техническому обслуживанию на более 300 газорегуляторных пунктах шкафного типа

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

6 августа 2020, 18:15

С начала 2020 года специалистами отдела коммунально-бытовых и промышленных предприятий «Газпром газораспределение Махачкала» выполнили полный комплекс работ по техническому обслуживанию более 300 газорегуляторных пунктов шкафного типа (ГРПШ) коммунально-бытового сектора, включая покраску подводящих газопроводов к ГРПШ. Всего на обслуживании отдела находятся более 450 ГРПШ, выполнение работ по техобслуживанию которых запланировано до конца сентября 2020 года. Комплекс мероприятий проводится согласно планам-графикам, составленным на основании договоров технического обслуживания. Выполненный комплекс работ позволит обеспечить надежное и безопасное газоснабжение потребителей в сезон максимальных нагрузок на газовую сеть.

Справка

АО «Газпром газораспределение Махачкала» входит в Группу компаний «Газпром газораспределение», находящуюся под управлением ООО «Газпром межрегионгаз».

Основными видами деятельности компании «Газпром газораспределение Махачкала» являются: транспортировка природного газа потребителям на территории города Махачкала, проведение единой технической политики, координация производственной деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией газораспределительных систем и газификацией региона и разработка прогнозов потребления газа на территории столицы Дагестана.

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