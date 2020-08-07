Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Север» продолжают борьбу с незаконными подключениями к газораспределительным сетям

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7 августа 2020, 17:45С начала 2020 года специалистами ООО «Газпром межрегионгаз Север» на территории Тюменской области выявлено более 70 правонарушений, связанных с самовольным подключением к газораспределительным сетям. По 55 случаям возбуждены дела об административных правонарушениях, к ответственности привлечено 6 физических лиц. Кроме того, по решению суда за повторное самовольное подключение к газопроводу один нарушитель получил наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы.«На сегодняшний день правоохранительными органами осуществляется проверка еще по 2 фактам хищения природного газа на общую сумму более 250 тысяч рублей», — прокомментировал заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром межрегионгаз Север» Николай Щегольский.

Справка

Федеральным законом от 29.07.2018 № 229-ФЗ «О внесении изменений в ст. 215.3 УК РФ» с 10.08.2018 вводится уголовная ответственность за самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам.

Самовольное подключение к газопроводам заключается в неправомерном проведении работ на объектах, предназначенных для транспортировки нефти и газа. Подобные работы осуществляются лицами, не имеющими полученного в установленном порядке допуска, а также сопровождаются полным пренебрежением правил безопасности.

За самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом подвергнутым наказанию за аналогичное деяние предусмотрено наказание частью 1 статьи 215.3 УК РФ в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

За аналогичное деяние, совершенное в отношении магистральных трубопроводов, предусмотрено наказание частью 2 статьи 215.3 УК РФ в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

За деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 215.3 УК РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору, либо в отношении магистральных трубопроводов, предусмотрено наказание ч. 4 ст. 215.3 УК РФ в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет.

За деяния, предусмотренные частями 1, 2, 3 и 4 ст. 215.3 УК РФ, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, предусмотрено наказание ч. 5 ст. 215 УК РФ в виде принудительных работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет.

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