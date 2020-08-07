Студенты Новосибирского государственного технического университета прошли практику на объектах «Газпром трансгаз Томск»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

6 августа 2020, 18:00

В начале августа студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) завершили прохождение практики на производственных объектах Новосибирского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск».

С НГТУ Новосибирский филиал компании связывают многолетние партнерские отношения. Студенты вуза ежегодно проходят здесь практику. Нынешний год не стал исключением: третьекурсники с разных факультетов в течение месяца знакомились с деятельностью газотранспортного предприятия на территории Новосибирской области.

«Пандемия коронавируса, конечно, внесла коррективы: основная часть практики проходила дистанционно, — говорит директор Новосибирского ЛПУМГ ООО „Газпром трансгаз Томск“ Михаил Клюкин. — О деятельности компании и филиала, специфике работы газотранспортной системы студентам рассказывали кураторы из служб КИПиА, ЭВС и ЭХЗ. В конце каждой лекции ребятам выдавались задания и проводилось тестирование».

Практиканты познакомились с процессом строительства и эксплуатации объектов управления, работой систем водоснабжения и электрохимзащиты. Студенты изучили виды измерительных приборов, применяемых в газовой отрасли, познакомились с материально-технической оснащенностью Новосибирского ЛПУМГ, увидели производство изнутри. Объекты выбирались исходя из специализации студентов.

Для ребят были организованы экскурсии на самую крупную газораспределительную станцию новосибирцев и производственную базу филиала с соблюдением всех мер безопасности. Тесты на коронавирус были проведены заранее, на объектах студенты обрабатывали руки антисептиком, надевали перчатки и защитные маски.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Общая протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов превышает 11,5 тысячи километров.

В составе компании 26 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует десять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 134 газораспределительные станции.

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2018, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему управления производственной безопасностью, соответствующую требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.

Численность персонала предприятия — более 8800 человек. Головной офис компании расположен в Томске. Генеральный директор — Владислав Иванович Бородин.

Новосибирское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» работает в Новосибирской области. Филиал эксплуатирует более 1020 км магистральных газопроводов, а также 26 газораспределительных станций.

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