А. Кутепов предложил освободить от налогообложения премии призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор направил соответствующий законопроект для получения отзыва в Правительство РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга подготовил изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ. Предлагается включить премии победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в перечень доходов, не подлежащих налогообложению.

Соответствующий законопроект направлен для получения отзыва в Правительство РФ.

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Андрей Кутепов отметил, что Всероссийская олимпиада школьников проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной и научно-исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в составы сборных команд РФ для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

Победители и призеры Олимпиады являются гордостью Российской Федерации не меньше, чем спортсмены или победители международных олимпиад, премии и призы в денежной форме которых не облагаются НДФЛ

Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, русский, иностранный язык, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Для обучающихся по образовательным программам начального общего образования Олимпиада проводится по математике и русскому языку.

Олимпиада включает школьный, муниципальный, региональный и заключительный этапы. Организатором заключительного этапа является Министерство просвещения РФ.

Победителям и призерам заключительного этапа Олимпиады в регионах могут устанавливаться премии. Размер таких премий различен в зависимости от региона. При этом такие премии облагаются НДФЛ – 13 процентов.

«Законопроектом предлагается включить такие премии в перечень доходов, не подлежащих налогообложению. Такие премии выплачиваются за достижения школьников, а значит несовершеннолетних детей, труд которых в образовании выражается в демонстрации знаний и умений, соответствующих мировому уровню. Победители и призеры Олимпиады являются гордостью Российской Федерации не меньше, чем спортсмены или победители международных олимпиад, премии и призы в денежной форме которых не облагаются НДФЛ», — сказал парламентарий.

По словам Андрей Кутепова, в настоящее время школьникам вне крупных городов труднее выйти на заключительный этап и сложнее готовиться к этому этапу в виду необходимости решения организационных и кадровых вопросов в регионах. Динамика участия в заключительном этапе демонстрирует большое участие детей из крупных городов. Отчасти это обусловлено и выплачиваемым вознаграждением. Так, например, из общего количества призеров заключительного этапа Олимпиады в 2020 году – 1598 человек, представители Москвы составляют 34 процента, Санкт-Петербург −9 процентов, Республика Татарстан и Московская область – по 5 процентов , Челябинская область −2 процента. В первую десятку входят Удмуртская Республика, Краснодарский край, Новосибирская область, Ростовская область, Волгоградская область, Республика Башкортостан.

«Предложения законопроекта также будет являться дополнительным стимулом в развитии олимпиадного движения школьников и стремления их дойти до заключительного этапа Олимпиады», — подчеркнул сенатор.

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