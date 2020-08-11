Выставка Государственного музея спорта «Король баттерфляя» представлена на форума «Здоровье нации – основа процветания России»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 11 августа, в Москве стартовал Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России». Главными его темами стали охрана и укрепление здоровья населения в условиях новых вызовов. Для участников и гостей мероприятия Государственный музей спорта подготовил выставку «Король баттерфляя». Экспозиция посвящена водным видам спорта.

В открытии форума приняли участие заместитель Министра спорта Российской Федерации Марина Томилова, президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ирина Брагина, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов и другие.

Автор выставки, директор Государственного музея спорта, зампредседателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева отметила: «Экспозиция «Король баттерфляя» составлена из раритетов главного спортивного музея страны, Всероссийской федерации плавания и частного собрания трёхкратного призёра Олимпийских игр по плаванию Дмитрия Волкова. В витринах представлены медали и знаки советского периода по водным видам спорта, медали российских соревнований по плаванию. Историю побед и достижений дополняют кубки и призы международных турниров, а также памятные подарки».

В советское время водные виды спорта занимали одно из ведущих мест в системе физического воспитания молодёжи. Это позволило создать резерв хорошо подготовленных пловцов. Первым большим спортивным событием в истории советского плавания стали выдающиеся достижения «Короля баттерфляя» Семёна Бойченко. В 1936 году он на дистанциях 100 м и 200 м брассом показал время 1.06,8 и 2.38,6 соответственно. Его результаты были лучшими в мире, однако не регистрировались, так как тогда СССР не состоял в Международной федерации любителей плавания. В наши дни российские пловцы продолжают победные традиции.

Присутствующие гости с интересом осмотрели выставку, отметив значимость студенческого спорта, представленного наградными медалями и памятными экспонатами с Универсиад. Особое внимание уделили витринам, посвящённым физкультурно-спортивному комплексу ГТО – важной составляющей здорового образа жизни.

Выставка Музея спорта понравилась собравшимся своей яркостью и оригинальностью, а ведущий мероприятия назвал её одной из самых красивых на форуме.

Замминистра спорта Марина Томилова подчеркнула её значимость в пропаганде здорового образа жизни и популяризации физической культуры и спорта.

Выставка «Король баттерфляя» будет представлена в Гостином дворе до окончания работы форума.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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