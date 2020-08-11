В. Джабаров в ходе поездки в ЕАО обсудил в руководством региона вопросы социально-экономического развития автономии

Source: Russia – Council of the Federation

Также сенатор обсудил с Архиепископом Биробиджанским и Кульдурским вопросы строительства одного из православных храмов в Биробиджане.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области в рамках поездки в регион провел ряд встреч.

В частности, сенатор встретился с врио губернатора Ростиславом Гольдштейном, ГольдштейнРостислав ЭрнстовичВременно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области с председателем регионального парламента Любовью Павловой, ПавловаЛюбовь АлексеевнаПредседатель Законодательного Собрания Еврейской автономной области депутатом Государственной Думы от ЕАО Анатолием Тихомировым, который находился в это время в области, с членами Законодательного собрания региона.

Владимир Джабаров провел встречу с председателем регионального парламента Любовью Павловой

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Владимир Джабаров провел встречу с председателем регионального парламента Любовью Павловой

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Владимир Джабаров обсудил с Архиепископом Биробиджанским и Кульдурским вопросы строительства одного из православных храмов в Биробиджане

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Владимир Джабаров

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Брифинг Владимира Джабарова

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Кроме того, состоялись встречи с руководителями ряда правоохранительных структур, муниципалитетов, промышленных предприятий. На них шла речь о деятельности органов государственной власти, дальнейшем социально-экономическом развитии регион, других важных вопросах. Также сенатор обсудил с Архиепископом Биробиджанским и Кульдурским Ефремом вопросы строительства одного из православных храмов в Биробиджане.

Владимир Джабаров подготовил памятные подарки и поздравительные адреса для двух ветеранов Великой отечественной войны — Баселина Семена Юдовича и Меркульевой Полины Тихоновны, которые были вручены от его имени председателем Законодательного собрания Любовью Павловой.

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