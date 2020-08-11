В Иркутской области вынесен приговор по уголовному делу о незаконной рубке деревьев на сумму более 1,7 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Эхирит-Булагатский районный суд Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 6 жителей Иркутской области. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

В суде установлено, что в марте 2019 года обвиняемые с применением спецтехники незаконно заготавливали древесину на территории Усть-Ордынского участкового лесничества Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В дальнейшем лесоматериалы доставлялись на пункты приема и отгрузки древесины. В результате их действий лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 1,7 млн рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, назначил 37-летнему организатору незаконной деятельности, а также одному из участников группы, ранее судимому за аналогичное преступление, наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Остальным соучастникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет до 2 лет 2 месяцев условно с установлением испытательного срока.

Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденных более 1,5 млн рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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