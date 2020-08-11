В. Новожилов: Инициативы жителей станут частью стратегии развития Архангельской области «Вместе мы сильнее»

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Сенатор посетил МО «Усть-Вельское» Вельского района.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области в рамках работы в регионе собрал предложения земляков для включения их в программу стратегии развития Архангельской области.

Программа инициирована врио губернатора региона Александром Цыбульским. ЦыбульскийАлександр ВитальевичВременно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Инициативы неравнодушных жителей района станут частью областной стратегии, цель которой– обеспечить ускоренное социально-экономическое развитие региона. Виктор Новожилов совместно с заместителем районного Собрания депутатов Павлом Боровиковым посетили МО «Усть-Вельское» Вельского района.

Виктор Новожилов посетил Муниципальное образование «Усть-Вельское» Вельского района

На встрече в д. Шиловская местные жители внесли предложение о строительстве нового дома культуры и спорта. Новый объект, по мнению жителей, станет местом притяжения не только для д. Шиловская, но и всей округи. Еще одно предложение – строительство дополнительного фельдшерско-акушерского пункта. Муниципальное образование «Усть -Вельское» растянуто по территории и одного ФАПа жителям не достаточно. (строительство нового ФАПа сейчас заканчивается в д. Ежевская). В деревне Прилуцкая, по словам жителей, острый вопрос – капитальный ремонт начальной школы.

Виктор Новожилов посетил Муниципальное образование «Усть-Вельское» Вельского района

Предложения земляков во многом созвучны с инициативами представителей других муниципальных образований области. Жители отмечали необходимость закрепления медицинских кадров на селе, укрепления первичного звена системы здравоохранения, строительство и ремонт объектов социальной сферы. «Все предложения я обязательно передам врио губернатора Александру Цыбульскому. Убежден, они войдут в стратегию развития региона «Вместе мы сильнее», — подчеркнул Виктор Новожилов.

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