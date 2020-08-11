И. Святенко: В Москве реализуется программа, которая помогает жителям столицы вести активный образ жизни

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по социальной политике встретилась с участниками столичного проекта «Московское долголетие».

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике. Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы провела встречу с участниками столичного проекта «Московское долголетие».

Сенатор рассказала, что для москвичей старшего поколения, кто хочет возобновить активный образ жизни и восстановить физическую форму после самоизоляции, в парках и скверах по всей Москве стартовали офлайн занятия.

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Инна Святенко сообщила, что всего в городе организовано более 300 площадок. Она побывала в районе Марьино, где пожилые люди вновь, после долгого периода самоизоляции, смогли встретиться на свежем воздухе. В программу коллективных занятий включены бесплатные занятия по общей физической подготовке, скандинавской ходьбе, танцам, гимнастике и другим направлениям. Записаться можно в ближайшем МФЦ или Центре социального обслуживания.

В Москве уже сейчас открыто около 700 групп, в которые могут записаться более 26 тысяч человек

По словам сенатора, в Москве уже сейчас открыто около 700 групп, в которые могут записаться более 26 тысяч человек.

«Еще несколько месяцев назад мы проводили онлайн-конференции с участниками проекта, но сейчас появилась возможность вернуться к прежнему формату работы. Однако, многие отмечали, что интернет-встречи и семинары помогали справиться с одиночеством и сведенным к минимум общением», — прокомментировала начальник Управления социальной защиты населения города Москвы Ольга Корчагина.

Инна Святенко отметила, что проект «Московское долголетие» направлен на расширение возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и других досуговых мероприятиях, чтобы сохранять хорошее здоровье и бодрость на долгие годы.

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