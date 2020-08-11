И. Святенко: СФ уделяет особое внимание проектам, направленным на улучшение качества жизни и увеличение продолжительности жизни

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор огласила приветствие Председателя СФ организаторам и участникам Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России».

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в открытии Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России».

На торжественной церемонии сенатор зачитала приветственный адрес Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга организаторам и участникам мероприятия.

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«Президентом РФ определены национальные цели и стратегические задачи для осуществления прорывного развития России, среди которых увеличение численности населения, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных и безопасных условий для их проживания. Несомненно, что успех в решении этих масштабных задач зависит от конструктивного и плодотворного взаимодействия органов власти всех уровней, научных, экспертных кругов и бизнес-сообщества», — говорится в приветствии.

Форум собрал на своей площадке представительный состав участников для поиска инициатив и решений, отвечающих реалиям времени, отметила Председатель СФ.

«Уверена, что его насыщенная повестка дня позволит обсудить проблемы отечественной медицины, обменяться лучшими практиками, ознакомиться с федеральными и региональными программами, направленными на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний, разработку новых лекарственных препаратов и противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, а также выработать предложения по продвижению ценностей активного долголетия, популяризации физической культуры и спорта, улучшению демографической и экологической ситуации», — подчеркнула Председатель СФ в приветственном адресе.

Инна Святенко приняла участие в открытии Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России»

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Инна Святенко приняла участие в открытии Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России»

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Инна Святенко

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Инна Святенко

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Инна Святенко приняла участие в открытии Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России»

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Инна Святенко приняла участие в открытии Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России»

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Инна Святенко приняла участие в открытии Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России»

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Открытие Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России»

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Открытие Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России»

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Открытие Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России»

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Открытие Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России»

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Открытие Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России»

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Открытие Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России»

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Центральной темой обсуждения стала охрана и укрепление здоровья населения РФ в условиях новых вызовов — пандемии коронавирусной инфекции. Форум стал первым специализированным конгрессно-выставочным мероприятием в сфере охраны здоровья после снятия ограничительных мер в столице.

На форуме удалось объединить лучшие практики, которые помогли остановить распространение коронавирусной инфекции

На стендах экспозиции была представлена информация о реализации нацпроекта «Здравоохранение», работе медицинских учреждений в условиях пандемии COVID-19. Инна Святенко поблагодарила президента общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерию за организацию этого важного форума, который помогает обменяться опытом врачам, ученым, общественным организациям и предпринимателям и представить отечественные разработки, которые были задействованы для борьбы с распространением инфекции и помогли справиться с новыми угрозами и вызовами.

«На форуме удалось объединить лучшие практики, которые помогли остановить распространение коронавирусной инфекции: от защитных медицинских костюмов до профильных инфекционных больниц, которые были построены в особо сжатые сроки», — отметила сенатор.

Председатель профильного Комитета СФ отметила, что Совет Федерации уделяет особое внимание проектам, которые направлены на улучшение качества жизни и увеличение продолжительности жизни, в том числе нацпроектам «Демография», «Здравоохранение».

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