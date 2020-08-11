Минэнерго России и Камчатский край обсудили вопросы мобилизационной подготовки организаций ТЭК

Source: Russia Ministry of Energy

Петропавловск-Камчатский, 11 августа. – Директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации Антон Семейкин обсудил с заместителем Министра специальных программ и по делам казачества Евгением Липаковым, а также с заместителем Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края Исметом Меметовым вопросы, касающиеся реализации соглашения о взаимодействии края и Минэнерго России в области мобилизационной подготовки и мобилизации организаций ТЭК, имеющих мобилизационные здания.

Речь шла о сотрудничестве Минэнерго России, органов исполнительной власти Камчатского края и организаций ТЭК, расположенных в регионе, в целях стабильного обеспечения энергетическими ресурсами населения, органов власти и предприятий. Также были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, взаимодействия мобилизационных органов Минэнерго России и Правительства Камчатского края.

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