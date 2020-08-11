Ноябрьские газовики покорили самую высокую горную вершину России

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

11 августа 2020, 16:45

7 августа группа сотрудников ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в составе четырех человек совершила восхождение на Эльбрус. Покорение его восточной вершины (высота 5621 метр над уровнем моря) ноябрьские газовики посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В состав группы вошли председатель Совета молодых ученых и специалистов компании Рафаэль Билалов, председатель ППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз — АУП» Юрий Беспалов, а также спортсмены-активисты предприятия Ирина Беспалова и Ильнар Шакиров.

В рамках подготовки альпинисты в течение четырех дней проходили акклиматизацию и тренировались, доставляя вещи и снаряжение в штурмовой лагерь, расположенный на высоте 4600 метров над уровнем моря. Кроме того, группа выходила на ледник и к скалам Ленца.

Ночью альпинисты выдвинулись из штурмового лагеря и начали подъем. Путь на восточную вершину Эльбруса занял около 10 часов.

«Последние 200 метров были самыми тяжелыми, — рассказывает Рафаэль Билалов. — Дышать было нечем, сил не оставалось. Но мы все преодолели, мы дошли и, развернув на вершине флаги компании и профсоюзной организации, ощутили непередаваемые эмоции и чувства».

Справка

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее разработку 7 месторождений, в том числе 4 газовых, 2 газоконденсатных и 1 нефтегазоконденсатного.

Производственные объекты компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в Якутии. В составе предприятия — 3 газовых промысла и 3 газопромысловых управления. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» является участником государственной Восточной газовой программы — предприятие назначено заказчиком работ и эксплуатирующей организацией по Чаяндинскому месторождению в Республике Саха (Якутия).

На правах оператора компания оказывает услуги по добыче и подготовке газа независимым недропользователям на Губкинском, Муравленковском, Новогоднем, Вынгапуровском, Тарасовском, Северо-Губкинском, Вьюжном, Метельном и Еты-Пуровском месторождениях (ЯНАО).

В компании внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям корпоративного стандарта СТО Газпром 9001 и международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001.

Коллектив насчитывает свыше 4500 человек. Главный офис расположен в Ноябрьске.

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