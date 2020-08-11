ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» направило в суды 150 исков в отношении юрлиц-должников на сумму свыше 433 млн рублей

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

11 августа 2020, 13:00

ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» подвело промежуточные итоги претенциозно-исковой работы в 2020 году. С января по июль компания направила в суды 150 исков к организациям-должникам с общей суммой просроченной задолженности за поставленный газ более 433 млн рублей. По исковым заявлениям на сумму около 209 млн рублей судами приняты положительные решения, остальные на данный момент находятся в стадии рассмотрения.

«Мы добросовестно выполняем все свои договорные обязательства по безаварийной и бесперебойной подаче газа на котельные предприятий области. И в свою очередь рассчитываем на платежную дисциплину потребителей, предпринимая все меры для решения вопроса неплатежей. Принудительное взыскание задолженности, после отключения от газоснабжения, является одной из самых результативных мер в работе с неплательщиками», — прокомментировал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» Сергей Мазалов.

Справка

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2016 г. № 1245, утвердившим «Правила ограничения подачи (поставки) и отбора газа», а также Федеральным законом от 03.11.2015 №3 07-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», несвоевременная или неполная оплата юридическими лицами поставок природного газа влечет:

Обязанность по предоставлению независимой (банковской и др.) гарантии (в случае накопления задолженности в двойном и более размере среднемесячной оплаты за газ). За неисполнение данной обязанности предусмотрена административная ответственность:

для должностных лиц — штраф 40–100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2–3 года;

для юридических лиц — штраф 100–300 тыс. руб;

ограничение или полное прекращение подачи газа.

Нарушение потребителем режима ограничения или прекращения подачи газа влечет:

для должностных лиц — штраф 10–100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2–3 года;

для юридических лиц — штраф 100–200 тыс. руб.;

взимание поставщиком ресурса пени на сумму долга за период пользования денежными средствами.

Ежедневное начисление пени для УК и ТСО при задержке платежа на срок:

от 1 до 60 дней — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;

от 61 до 90 дней — 1/170 ставки рефинансирования ЦБ;

от 91 дней и более — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.

Для остальных организаций:

с 1 дня и далее — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.

Последние новости по теме

MIL OSI