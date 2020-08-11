С. Рябухин: Всероссийский конкурс «Портрет родного края» дает возможность юным дарованиям проявить свои таланты

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы от Ульяновской области наградили победителей из региона.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области и член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ульяновской области Вадим Харлов ХарловВадим Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ульяновской области в ходе рабочей поездки в регион наградили личными благодарственными письмами и ценными призами победителей Всероссийской детской школы-конкурса «Портрет твоего края».

С 14 по 24 июля 2020 г. в Совете Федерации состоялась ежегодная выставка очерков победителей Всероссийской детской творческой школы-конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края». Участниками стали ребята от 14 до 18 лет.

Через любовь к своей малой Родине воспитывается личность

Цель инициативы — предоставить возможность молодым людям рассказать о красоте и уникальности своего края, представить собственный образ региона для последующего формирования образа всей страны. Портрет страны, собранный её юными гражданами, получился яркий, искренний, глубоко осмысленный, эмоциональный.

Победителями школы-конкурса из Ульяновска стали Евгений Мягеляйнен — многопрофильный лицей №11 имени В.Г. Мендельсона, Юлия Романова — школа №56, Арина Горбунова и Ксения Романова — Детско-юношеский центр «Планета», Елизавета Бирюкова и Максим Стребков — Центр детского творчества №2.

Сергей Рябухин и Вадим Харлов наградили личными благодарственными письмами и ценными призами победителей Всероссийской детской школы-конкурса «Портрет твоего края»

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Сергей Рябухин и Вадим Харлов наградили личными благодарственными письмами и ценными призами победителей Всероссийской детской школы-конкурса «Портрет твоего края»

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Сергей Рябухин и Вадим Харлов наградили личными благодарственными письмами и ценными призами победителей Всероссийской детской школы-конкурса «Портрет твоего края»

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Сергей Рябухин и Вадим Харлов наградили личными благодарственными письмами и ценными призами победителей Всероссийской детской школы-конкурса «Портрет твоего края»

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Церемония награждения победителей прошла в Губернаторском лицее №101 города Ульяновска.

Сергей Рябухин отметил важность проведения подобных конкурсов и многогранность работ ульяновских ребят. «Этот конкурс дает возможность юным дарованиям проявить свои таланты, а нам — посмотреть глазами молодежи на достоинства, красоту и достопримечательности родного края», — сказал он.

«Через любовь к своей малой Родине воспитывается личность, у которой высоко развито чувство гражданской ответственности. Поэтому так важно с ранних лет прививать детям чувство гордости за свой город, свой регион, свою страну. Мы гордимся тем, что в числе 191 победителя такого престижного конкурса есть сразу шесть ульяновских школьников», — отметила начальник управления образования администрации города Ульяновска Светлана Куликова.

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