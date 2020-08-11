ХIV Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» открылся в Гостином дворе

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 11 августа, в Гостином дворе состоялось открытие ХIV Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России» – крупнейшего общественного междисциплинарного мероприятия, посвящённого вопросам охраны здоровья граждан России, формирования здорового образа жизни и развития здоровьесберегающих технологий.

В открытии форума приняли участие заместитель Министра спорта Российской Федерации Марина Томилова, президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ирина Брагина, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов и другие.

Открывая мероприятие, Лео Бокерия сказал: «На данном Форуме нам предстоит обсудить не только методы и результаты борьбы с коронавирусной инфекцией, рассмотреть принципы взаимодействия общественных и государственных структур в критических ситуациях, но и оценить перспективы развития системы здравоохранения в новых условиях, обсудить приоритеты в реализации национальных проектов и внести свои предложения в решении проблемных вопросов».

Марина Томилова отметила: «Сегодня в непростой ситуации в условиях коронавирусной инфекции оказалась не только Российская Федерация, но и весь мир. Сфера физической культуры и спорта не стали исключением. Нам пришлось на какое-то время отменить массовые физкультурные и спортивные мероприятия, чтобы минимизировать риски и защитить физкультурно-спортивное сообщество от заражения. Ведь главная задача – здоровье наших людей».

Замминистра привела в пример акцию Минспорта России «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни». «Спортсмены, тренеры и любители спорта в социальных сетях показывали, как тренироваться и поддерживать физическую форму в домашних условиях, – рассказала Марина Томилова. – Участниками движения в сети Интернет было опубликовано более 130 тысяч сообщений с общим охватом аудитории более 109 млн человек. Создан сайт «Тренировка дома.рф», на котором публикуются новости, видео, онлайн-тренировки и другая информация для населения».

12 августа в рамках форума состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Лучшие модели организации массовой физкультурно-спортивной работы среди целевых возрастных и социальных групп населения». Цель мероприятия – обмен профессиональным опытом по организации деятельности экспериментальных площадок, обеспечивающих вовлечение различных категорий граждан в систематические занятия физической культурой и спортом, в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни».

В ходе конференции состоится презентация моделей и механизмов вовлечения различных категорий граждан в занятия физической культурой и спортом, разработанные на основе деятельности в субъектах Российской Федерации экспериментальных площадок: «Спорт в школу», «Спорт в вузы», «Спорт во дворе», «За здоровьем в парки и на спортплощадки», «Я в фитнесе», «Корпоративный спорт», «Спорт на селе», «Активное долголетие».

Опытом реализации проектов также поделятся Благотворительный фонд содействия реализации программ Лиги здоровья (программа повышения физической активности «Человек идущий») и Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Локомотив» (концепция здорового образа жизни в ОАО «РЖД»).

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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