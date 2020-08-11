Четыре ДТП, связанных с наездом автотранспорта на надземные газопроводы, произошло в Липецкой области с начала года

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

11 августа 2020, 16:00

С начала текущего года в Липецкой области было зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, связанных с наездом автотранспорта на надземные газопроводы. Во всех случаях причиной ДТП стала невнимательность водителей, нарушение ими правил дорожного движения. В двух случаях был зафиксирован выход газа из поврежденного газопровода и отключение абонентов на время проведения ремонтно-восстановительных работ.

Газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Компания «Газпром газораспределение Липецк» обращает внимание водителей транспортных средств и владельцев земельных участков, рядом с которыми или на территории которых расположены надземные газопроводы, на необходимость соблюдения ПДД и правил охраны газораспределительных сетей.

Об авариях и несчастных случаях, повлекших в результате дорожно-транспортного происшествия повреждение газопровода, требуется немедленно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04, с мобильных устройств — 104. До прибытия аварийной бригады заявителю необходимо организовать дежурство у места происшествия, отойти на безопасное расстояние, встать с наветренной стороны, не курить, не пользоваться открытым огнем, не допускать в опасную зону посторонних лиц и проезда транспортных средств.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований правил охраны газораспределительных сетей, а также их функционирования, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Справка

АО «Газпром газораспределение Липецк» входит в группу компаний «Газпром газораспределение», находящуюся под управлением ООО «Газпром межрегионгаз».

Компания обеспечивает бесперебойное газоснабжение потребителей в Липецкой области в соответствии с заключенными договорами, а также предоставляет ряд услуг: аварийно-диспетчерское обслуживание, газификация предприятий, квартир и домовладений, строительство и обслуживание газовых сетей, котельных, обслуживание внутридомового газового оборудования, продажа и установка газового оборудования.

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