Антон Семейкин обсудил вопросы обеспечения безопасности Мутновской ГеоЭС

Source: Russia Ministry of Energy

Камчатский край, 12 августа. – Директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации Антон Семейкин провел встречу с заместителем генерального директора ПАО «Камчатэнерго» по безопасности Сергеем Мироновым, руководителем филиала ПАО «Камчатскэнерго» – «Возобновляемая энергетика» Алексеем Любиным и осмотрел Мутновскую геотермальную электростанцию мощностью 50 МВт.

В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения мобилизационной подготовки филиала, включая его участие в выполнении задания по производству электроэнергии для нужд Камчатского края. Особое внимание Антон Семейкин обратил на необходимость соблюдения филиалом требований по безопасности и антитеррористической защиты электростанции. Учитывая высокий уровень автоматизации Мутновской ГеоЭС, отдельно поднимались вопросы кибербезопасности геотремальных электростанций.

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