В Воронежской области завершено строительство шести межпоселковых газопроводов

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

12 августа 2020, 16:30

В Воронежской области завершилось строительство 6 межпоселковых газопроводов. Проект реализован в рамках Программы газификации регионов РФ, финансируемой ПАО «Газпром». Проектирование и строительство организовано ООО «Газпром межрегионгаз».

Природный газ придет в поселок Тойда 2-я Панинского района, поселки Видный и Новогольский 2-й Таловского района, хутора Куренное и Кирпичи Подгоренского района и деревню Долина Терновского района. Общая протяженность сетей на данных объектах составила 30,6 км.

В настоящее момент специалисты ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» приступают к подключению первых потребителей к приему газа. В общей сложности к данным газопроводам, согласно плану-графику синхронизации, планируется подключить 245 домовладений.

«Газ для российской глубинки — это символ стабильности, еще один шаг к возрождению российского крестьянства, обеспечению цивилизованного образа жизни, что может стать важным стимулом для молодежи остаться на селе и заниматься сельским хозяйством», — отметил генеральный ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» Константин Зубарев.

Справка

За период 2005–2019 гг. в рамках реализации Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром» инвестиции в Воронежскую область составили порядка 6,7 млрд рублей.

ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» входит в Группу ООО «Газпром межрегионгаз».

Программа газификации регионов РФ ПАО «Газпром» осуществляется совместно с властями субъектов Российской Федерации. При этом компания финансирует доведение газа до населенных пунктов, а региональные власти отвечают за прокладку уличных сетей и подготовку потребителей к приему газа.

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