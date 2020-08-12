В Москве перед судом предстанет руководитель строительной организации, обвиняемый в нарушении правил безопасности при ведении работ

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Юго-Восточного административного округа г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора строительной организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, организацией, руководителем которой является злоумышленник, на основании договора подряда выполнялись монолитные работы при строительстве многоквартирного дома по ул. Зеленодольской.

Вместе с тем, руководитель организации не принял должных мер к исполнению возложенных на него обязанностей, допустил к выполнению работ на строительном объекте рабочего-монолитчика, не обеспечив проведение инструктажа и стажировки на рабочем месте. В установленном порядке он не провел обучение рабочего безопасным методам и способам проведения строительных работ, не ознакомил с проектом их производства.

В результате 31 января 2019 года при проведении работником демонтажа опалубочного щита монолитной стены третьего этажа произошло падение щита, из-за чего рабочий получил травму позвоночника, причинившую тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Кузьминский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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