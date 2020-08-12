В Мурманской области осуждена участница организованной преступной группы наркоторговцев

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Ленинский районный суд г. Мурманска вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летней жительницы областного центра. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в особо крупном размере), пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенных организованной группой в крупном размере), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Установлено, что в период с сентября 2015 г. по июнь 2016 г. женщина, действуя в составе организованной группы, получала задания по расфасовке и размещению наркотических средств в тайниках, расположенных на территории г. Мурманска.

Кроме того, в марте 2018 г. она совместно с сообщником создала виртуальный магазин, посредством которого планировалось сбывать наркотические средства.

Злоумышленники намеревались приобретать оптовые партии наркотических средств и психотропных веществ, а затем производить их расфасовку и закладку товара в тайники. Однако в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в апреле 2018 года участники группы были задержаны сотрудниками полиции, а незаконная деятельность интернет-магазина пресечена.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил участницу преступной группы к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ее сообщники ранее осуждены к длительным срокам лишения свободы.

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